Le podcast Bench: Barrie McDermott rejoint Jenna Brooks et Jon Wilkin pour discuter de l’opportunité d’une série UK Origin | Actualités de la Ligue de Rugby

Dans le dernier épisode du podcast The Bench, Jenna Brooks est de retour et rejointe par Jon Wilkin et Barrie McDermott à Magic Weekend pour discuter de la gestion des critiques des médias sociaux et de la question de savoir si une version britannique de la série State of Origin pourrait fonctionner.

L’expérience a déjà été suivie, le Yorkshire et le Lancashire s’étant déjà affrontés dans des affrontements de la «guerre des roses», mais le dernier d’entre eux est revenu en 2003.

Wilkin n’est pas sûr que l’appétit soit là pour un retour du match. « Nous ne nous détestons pas autant que la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland », a-t-il déclaré sur le podcast, que vous pouvez écouter dans le lecteur ci-dessous. « Et il y a trop de matchs de toute façon pour nos joueurs.

« Vendez d’abord certains événements, avant de commencer à chercher d’autres choses. Nous sommes au Magic Weekend, vendez ceci. Vendez la Challenge Cup. »

McDermott a ajouté: « Cela n’a jamais vraiment fait son chemin. Je ne sais pas pourquoi.

« Je ne le gâche pas. J’aime l’État d’origine, je l’ai toujours aimé, mais je pensais, qu’en est-il du style NFL prenant des matchs sur la route de ce pays, Londres, le stade de Tottenham – pour la croissance du jeu . »

Écoutez l'intégralité de l'interview de Dan Sarginson sur le dernier épisode de Le Banc avec Jenna et Jon sur Apple Podcasts, Spotify ou Spreaker.