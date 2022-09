Le podcast ‘Archetypes’ de Meghan Markle devrait faire un grand retour, la période de deuil de la reine est terminée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Après une interruption de quatre semaines, le podcast “Archetypes” de Meghan Markle reprendra avec de nouveaux épisodes le 4 octobre.

La duchesse de Sussex avait suspendu son podcast Spotify par respect pour le décès de la reine Elizabeth II en septembre.

Avant la pause, Markle avait enregistré trois épisodes et a rapidement établi le podcast comme l’une des productions les mieux notées d’Amérique.

Son premier invité était une amie de longue date Serena Williams.

MEGHAN MARKLE CHERCHE À MARQUER LE MOT « ARCHÉTYPES » À SON NOUVEAU PODCAST SPOTIFY

Deadline rapporte que le premier épisode mettra en vedette la comédienne et actrice Margaret Cho ainsi que Lisa Ling, dans une conversation centrée sur la représentation asiatique américaine dans l’industrie du divertissement.

Dans un teaser publié avant la sortie de “Archetypes”, Markle a expliqué que l’essentiel de son podcast était “d’enquêter sur les labels qui tentent de retenir les femmes”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les autres invités du podcast ont été l’actrice de “The Office” Mindy Kaling et Mariah Carey.

La conversation de ce dernier avec la duchesse de Sussex a examiné l’utilisation du mot “diva”, qui a souvent une connotation négative. Carey a qualifié Markle de diva, au grand dam de la duchesse.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le prince Harry et Markle ont lancé leur organisation à but non lucratif Archewell en 2020 après la décision controversée de démissionner en tant que membres de la famille royale. Leur société de production, Archewell Audio, produit le podcast.