Le Poco X3 GT sera dévoilé le 28 juillet, moins d’une semaine après le F3 GT

Il y a deux téléphones GT en provenance de Xiaomi plus tard ce mois-ci – le Poco F3 GT sera lancé en Inde le 23 juillet et aujourd’hui nous apprenons que le Poco X3 GT sera dévoilé en Malaisie le 28 juillet. page Facebook officielle à 20h00 heure locale.

Cela n’a pas été officiellement confirmé, mais ce que nous savons jusqu’à présent suggère que le X3 GT sera le nom mondial du Redmi Note 10 Pro chinois). Cela ne doit pas être confondu avec le Note 10 Pro indien ou global (bien que ce soit déjà plus qu’un peu déroutant).

Le dévoilement du Poco X3 GT sera diffusé en direct sur YouTube le 28 juillet

La version chinoise dispose d’un LC de 6,6 pouces à 120 Hz avec prise en charge de Gorilla Glass Victus et HDR10. Il est alimenté par le chipset Dimensity 1100 avec un stockage UFS 3.1 plus rapide, mais pas de fente pour carte microSD. Les configurations de caméra sont identiques, 64+8+2 MP à l’arrière, 16 MP à l’avant. Les haut-parleurs stéréo sont présents sur les trois modèles, mais le chinois perd le jack 3,5 mm. Il devrait avoir NFC, cependant. La capacité de la batterie est essentiellement identique à 5 000 mAh, bien que la charge soit beaucoup plus rapide à 67 W (100 % de charge en 42 minutes). Voici une comparaison tête à tête.

Le Poco F3 GT est également basé sur un modèle Redmi, le K40 Gaming Edition, en particulier. Avec un écran OLED 120 Hz et un chipset Dimensity 1200, il devrait être le plus cher des deux. Le Poco F3 (jeu de puces S870, mais charge de 33 W plus lente) se vend actuellement à environ 300 € (le PDSF est de 350 €), alors attendez-vous à ce que le modèle F3 GT coûte à peu près le même prix et le X3 GT un peu moins que cela.

