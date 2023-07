Le Poco M6 aura une connectivité 5G, le teaser confirme

Le Poco M5 était un téléphone 4G uniquement dans toutes ses incarnations, y compris les M5. Le prochain Poco M6 bénéficiera de la prise en charge de la 5G – cela vient directement de Himanhsu Tandon, le chef national de Poco et Xiaomi.

Ce ne seront pas les premiers téléphones 5G de la série. En fait, le M5 était en quelque sorte une exception car les séries M3 et M4 avaient des modèles 5G dans leurs rangs. Cependant, on ne sait pas quel chipset apportera la connectivité de nouvelle génération.

Des détails comme celui-ci seront publiés plus près du jour du lancement. Pour l’instant, nous ne pouvons que noter la configuration à double caméra sur un îlot de caméra plat qui est plus proche du M4 que du M5 (qui avait un îlot de style visière surélevé).

Le Poco M4 5G a été lancé en Inde au début de 2022 à 13 000 ₹ pour une unité de 4/64 Go et a été vendu via Flipkart. Le modèle Poco M5 coûtait 12 500 ₹ pour une unité 4/64 Go et est arrivé fin 2022. Nous nous attendons à ce que le prochain Poco M6 reste dans le même segment de prix que la série M est la plus abordable (en dessous des X mid-rangers et F phares).

