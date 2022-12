Le Poco C50 devrait être lancé le 3 janvier, le X5 5G est certifié

Le mois dernier, la filiale indienne de Poco a annoncé qu’elle lancerait le Poco C50 en Inde la dernière semaine de novembre, mais cela ne s’est pas produit pour une raison quelconque. Et bien qu’il n’y ait aucune mise à jour de la marque chinoise sur le lancement du C50 en Inde, un rapport médiatique affirme que le smartphone fera ses débuts en Inde la semaine prochaine – le 3 janvier.

Poco a précédemment déclaré que le C50 serait un “perturbateur budgétaire” et un “ensemble global” qui offrirait “des performances de caméra stellaires, une expérience multimédia immersive” et “une longue durée de vie de la batterie avec un design élégant”. Vous pouvez vous attendre à ce que Poco commence à taquiner le C50 sur les réseaux sociaux dans un jour ou deux s’il prévoit de le lancer mardi prochain.







Poco C40

Un autre smartphone que Poco devrait lancer est le X5 5G. Le Poco X5 5G a déjà été certifié par BIS et FCC, et maintenant il a obtenu la certification NBTC, ce qui le rapproche du lancement. Il est répertorié sur le site Web de l’autorité de certification thaïlandaise avec la désignation de modèle 22111317PG, qui est différente de celles que nous avons vues sur FCC et BIS.

Il n’y a aucun mot de Poco sur le X5 5G, mais plus de détails à ce sujet devraient bientôt apparaître.

