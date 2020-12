le coronavirus La pandémie a eu un impact profond sur les services de santé mentale en Inde. Pour aider ceux qui souffrent de stress ou de problèmes de santé mentale, le PNUD, en collaboration avec le Tata Isntitute of Social Sciences, a lancé un service de conseil spécial « iCALL ».

Disponible dans 13 États indiens, le service est une tentative de promouvoir des outils psychosociaux assistés par la technologie qui peuvent être utilisés pour répondre aux besoins de conseil et de santé mentale des populations vulnérables.

Alors que les services de santé mentale sont très importants en Inde, la pandémie a aggravé la crise, en particulier pour les femmes des communautés marginalisées. La pandmeic et le verrouillage qui a suivi ont créé un écart supplémentaire entre ceux qui recherchent de l’aide et ceux qui la fournissent. Le service téléphonique «iCall» vise donc à combler le fossé entre les services et ceux qui en ont besoin en fournissant une plate-forme accessible et abordable pour des services de conseil de qualité qui sont à portée de main.

Le service est destiné à aider non seulement ceux qui ont besoin de soutien, mais également les professionnels de la santé de première ligne qui fournissent le soutien.

« Les travailleurs médicaux qui luttent jour après jour contre la crise sont en même temps stigmatisés

de la société, même si ce sont eux qui essaient d’aider », a déclaré Shingo Miyamoto, de l’ambassade du Japon, qui a lancé le service avec le professeur Surinder Jaswal de TISS Mumbai.

«Grâce à cet établissement, nous pouvons aider les personnes en situation de vulnérabilité, y compris nos travailleurs de première ligne, les personnes âgées, les femmes et d’autres groupes marginalisés, à accéder aux informations relatives à la santé mentale et au soutien psychosocial».

Selon le professeur Jaswal, le coronavirus la pandémie peut, en fait, finir par sombrer dans les services de santé mentale à long terme.

« Impact émotionnel de COVID-19[feminine n’existe pas isolément mais est imbriqué dans la vie de tous les jours. Le COVID-19 a donné l’occasion de faire passer les soins de santé mentale au soutien psychosocial en adoptant le cadre des droits de l’homme tout en répondant au plus grand besoin d’iniquités des besoins de base et d’informations appropriées. « , A déclaré Jaswal. ces besoins non satisfaits », a-t-il ajouté.

Non seulement la santé mentale, le service aidera les personnes vulnérables à bénéficier d’autres régimes de sécurité sociale et les aidera également à trouver un emploi.

«La ligne d’assistance iCALL peut identifier l’emplacement ou l’état de l’appelant et peut le guider vers

les aider et les relier aux régimes de protection sociale », a déclaré Shoko Noda, Représentant résident du PNUD Inde lors du lancement de la ligne d’assistance.