Le PM va réduire la liste rouge en supprimant la quarantaine sur le Brésil et l’Afrique du Sud alors que le gouvernement se prépare à ramener le Royaume-Uni à la «normalité»

LE Premier ministre devrait réduire la liste rouge et lever les restrictions de quarantaine pour un certain nombre de pays, dont le Brésil et l’Afrique du Sud.

Boris Johnson devrait annoncer ses plans pour ramener le pays « à la normale » après la pandémie.

On pense que le Brésil sera retiré de la liste Crédit : Alamy

Il y a actuellement 54 pays et territoires sur la liste rouge, mais il ne devrait en rester que neuf, car le gouvernement prévoit d’ouvrir des voyages sans quarantaine juste à temps pour la mi-mandat, rapporte le Télégraphe.

Plusieurs pays devraient être retirés de la liste, notamment l’Afrique du Sud, le Brésil, le Mexique, le Cap-Vert, l’Indonésie et peut-être la Thaïlande.

La levée des restrictions permettra aux Britanniques entièrement piqués de voyager sans avoir besoin de s’isoler à leur retour.

Le gouvernement commence à préparer le pays à revenir à la normale avec le Premier ministre déclarant que le déploiement du vaccin « a sauvé des milliers de vies, évité d’innombrables hospitalisations et a permis à l’économie et à la société de commencer à revenir à la normale ».

Il a ajouté: «Nous ne sommes pas passés par Covid pour revenir à la situation avant – au statu quo ante.

« Reconstruire en mieux signifie que nous voulons que les choses changent et s’améliorent à mesure que nous nous rétablissons. »

Une source de Whitehall a déclaré au point de vente: «Nous nous attendons à de fortes réductions de la liste rouge. Il pourrait ne rester que neuf pays sur la liste.

« La quarantaine ciblée restera, mais dans moins d’endroits. »

Le mois dernier, le système de feux de circulation a été supprimé et remplacé par une simple liste Go/No Go.

Et à partir de cette semaine, un nouvel ensemble de règles est en place pour les voyageurs vaccinés, ce qui rendra les vacances beaucoup moins chères.

Le test avant l’arrivée, qui devait être un test de flux latéral ou PCR et effectué avant de retourner au Royaume-Uni, ne sera plus requis.

Les voyageurs n’auront qu’à réserver un test Covid de deux jours (PCR uniquement) qui devrait également être supprimé plus tard ce mois-ci et remplacé par un test de flux latéral.

Pendant ce temps, le nombre de cas et de décès de Covid a baissé aujourd’hui, avec 30 301 personnes testées positives et 121 décès enregistrés.

Il marque une légère baisse par rapport aux 127 décès et 35 577 cas signalés vendredi.

Le nombre de personnes décédées de Covid au Royaume-Uni s’élève désormais à 136 910, le nombre total de cas atteignant 7 871 014.

Le Premier ministre devrait annoncer ses plans pour ramener le pays « à la normalité » Crédit : AFP

