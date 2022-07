Le PM Trudeau fait l’Okanagan – Kelowna Capital News

Le premier ministre Justin Trudeau a atterri dans l’Okanagan ensoleillé le lundi 18 juillet pour plusieurs séances de photos, une bière et un sac des meilleurs fruits de la Colombie-Britannique.

En commençant la journée au BGC Okanagan à Lake Country, Trudeau s’est ensuite rendu à Kelowna où il a visité la BC Tree Fruits Cooperative. Le but du voyage était de prendre des photos et de rencontrer ceux qui travaillent et vivent dans la région, ce que le PM a fait en se serrant la main et en prenant des photos en cours de route.

Alors qu’il se trouvait dans le nord de la ville, Trudeau n’a pas pu résister à la brasserie récemment rénovée de Red Bird. Selon le copropriétaire de Red Bird Perry Mayfield, le Premier ministre avait une North End IPA, l’une des célèbres pizzas au four sans four de la brasserie et a laissé une chemise.

Il a également pris le temps de prendre une photo avec l’équipe de Red Bird.

Trudeau prend une photo avec l’équipe Red Bird. (Oiseau rouge)

Red Bird Brewing a terminé ses rénovations ce printemps, qui comprend une scène intérieure et extérieure, qui sera le décor du NestFest du 4 au 6 août.

De là, Trudeau a cueilli des cerises à la ferme familiale Lutz sur Hillborn Street à Summerland. Il a rencontré le verger Derek Lutz et a parlé de l’agriculture dans l’Okanagan. Il n’a pas répondu aux questions des journalistes mais s’est arrêté pour plus de photos.

La dernière fois que Trudeau était dans l’Okanagan, c’était en 2018 pour le BC Day à Penticton, et avant cela, il était à Kelowna en 2017 pour une cérémonie de citoyenneté.

Trudeau rencontre Adam Semeniuk, copropriétaire de Red Bird Brewing. (Oiseau rouge)

