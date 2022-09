SAINT ANDREWS, N.-B. –

Le premier ministre Justin Trudeau dévoilera aujourd’hui tous les détails d’un plan visant à atténuer une partie de l’inflation pour les Canadiens qui la ressentent le plus.

Des sources libérales et néo-démocrates ont déclaré à La Presse canadienne que le plan comprend le doublement des chèques de remboursement de la TPS pendant six mois ainsi qu’une prestation temporaire pour les soins dentaires pour certaines familles avec de jeunes enfants et une augmentation du paiement de l’allocation de logement.

Ce sont trois initiatives que le NPD réclame depuis le printemps, alors que l’inflation commençait à peser lourdement sur les Canadiens à revenu faible ou modeste.

L’allocation pour les soins dentaires et le logement répond également aux demandes du NPD formulées dans le cadre de l’accord d’approvisionnement et de confiance entre les libéraux et le NPD conclu en mars dernier.

L’annonce devait avoir lieu la semaine dernière lors d’une retraite du cabinet à Vancouver, mais a été retardée à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

Au lieu de cela, Trudeau est sur le point de publier tous les détails aujourd’hui au milieu de la retraite du caucus libéral à St. Andrews, NB



