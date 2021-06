Le PM thaïlandais annonce un plan pour stimuler l’économie paralysée par Covid en rouvrant le pays aux visiteurs dans 120 jours

S’exprimant lors d’un discours télévisé à l’échelle nationale mercredi, le dirigeant thaïlandais a exposé l’ambition du gouvernement de révoquer les restrictions de voyage de Covid qui durent depuis plus d’un an, permettant aux touristes de revenir et de relancer l’économie.

« La réouverture du pays est l’un des moyens importants de commencer à réduire les énormes souffrances des personnes qui ont perdu leur capacité à gagner un revenu », dit le PM.

Alors que le pays de près de 70 millions d’habitants n’a administré jusqu’à présent que 4,6 millions de doses de vaccin, Prayuth a déclaré que la réouverture au tourisme était un « risque calculé », mais économiquement nécessaire.

L’économie thaïlandaise est très dépendante du tourisme et les revenus de ce secteur ont chuté d’environ 50 milliards de dollars, selon les données citées par la Banque asiatique de développement, en raison de l’incapacité du pays à accueillir des visiteurs au milieu de la pandémie.

Plus tard cette année, lorsque les restrictions de voyage seront assouplies, les voyageurs entièrement vaccinés – nationaux et étrangers – seront autorisés à se rendre en Thaïlande et à voyager à travers le pays sans avoir à se mettre en quarantaine. À partir de juillet, Phuket, qui est l’île la plus populaire de Thaïlande et qui compte le pourcentage le plus élevé de citoyens vaccinés, entamera un essai de réouverture dans l’espoir de fournir une feuille de route pour d’autres parties du pays.

Le gouvernement thaïlandais a réussi à contenir le virus en imposant des restrictions strictes aux frontières alors que la pandémie se propageait dans le monde, limitant les cas signalés à quelque 202 264, selon les données fournies à l’Organisation mondiale de la santé.

Prayuth a décrit les objectifs du gouvernement parallèlement à une annonce selon laquelle la Thaïlande a obtenu 105,5 millions de doses de vaccins Covid en 2021, avec des plans déjà en place pour en sécuriser davantage l’année prochaine. L’État espère accélérer sa campagne de vaccination à partir de juillet en administrant en moyenne 10 millions de doses chaque mois à l’avenir.

