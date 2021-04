RAGING Boris Johnson est sorti en balançant hier après qu’une enquête judiciaire ait été lancée sur son somptueux relooking plat de Downing Street.

Le Premier ministre était en ébullition alors qu’il faisait face à une confrontation enflammée des Communes sur le scandale «de l’argent contre des rideaux».

Le Premier ministre était en ébullition alors qu’il faisait face à une confrontation enflammée des Communes pour sa transformation à plat de Downing Street Crédits: pixel8000

M. Johnson est accusé d’avoir contracté un prêt de 58000 £ du parti conservateur pour payer la rénovation chic et de ne pas l’avoir déclaré.

Hier, la Commission électorale a déclaré qu’il y avait des «motifs raisonnables» de soupçonner un crime et a lancé une enquête officielle sur le Parti conservateur.

Il vient après un profil de magazine Tatler de sa fiancée Carrie Symonds, qui a suggéré qu’elle était désireuse de remanier le «cauchemar de John Lewis» qu’ils ont hérité de Theresa May.

Les premiers ministres reçoivent 30 000 £ chaque année en dépenses pour entretenir et aménager leur bloc de Downing Street.

Mais Boris et Carrie auraient dépensé 58000 £ supplémentaires pour des meubles criards et du papier peint en relief de la créatrice écologique à la mode Lulu Lytle.

Un seul rouleau du papier peint sinistre du designer de l’ouest de Londres coûterait 800 £ criminellement coûteux.

Mais le Premier ministre a furieusement nié avoir enfreint les règles lors d’un affrontement féroce entre les PMQ.

Le Premier ministre a nié avec fureur avoir enfreint les règles lors d’un affrontement féroce entre les PMQ Crédits: pixel8000

Boris et Carrie auraient dépensé 58000 £ supplémentaires pour des meubles criards et du papier peint en relief

Visiblement bouleversé par les accusations du parti travailliste selon lesquelles il est Cmired in sleaze », Boris a hurlé:« J’ai couvert les frais.

«J’ai rempli toutes les conditions que je suis obligé de remplir.»

Alors que son poste de Premier ministre était secoué par sa plus grande crise à ce jour, Boris a tenté de renverser la situation en renvoyant le feu sur le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer.

Il a déchiré son parti pour ce qu’il a appelé des attaques bizarres et non pertinentes sur le coût de son papier peint.

Se piquant du doigt avec rage, il a accusé le Parti travailliste de tirer sur la touche alors que la Grande-Bretagne est toujours aux prises avec l’une des plus grandes crises auxquelles elle a été confrontée depuis un siècle.

Il a déclaré: «Ce que je crois avoir été tendu au point de rupture, c’est la crédulité du public.

Un profil du magazine Tatler de la fiancée du Premier ministre, Carrie Symonds, a suggéré qu’elle était désireuse de remanier le « cauchemar de John Lewis » qu’ils ont hérité de Theresa May Crédit: PA

«Vous avez une demi-heure chaque semaine pour me poser des questions sérieuses et sensées sur l’état de la pandémie, le déploiement du vaccin. . . et vous continuez indéfiniment sur le papier peint quand je vous ai dit une multitude de fois que je l’ai payé. «

Le Premier ministre a refusé à trois reprises de dire qui avait initialement payé la facture pour la rénovation en peluche avant de finalement tousser – mais a insisté sur le fait qu’aucune règle n’avait été enfreinte.

Le Parti conservateur aurait couvert la facture – financée par le donateur Lord Brownlow – avant que BoJo ne prenne enfin la note.

L’attaché de presse du Premier ministre a déclaré que M. Johnson coopérerait pleinement à l’enquête de la Commission électorale, mais n’a pas encore été invité à témoigner.

La dispute a explosé au moment où le n ° 10 a annoncé avoir nommé l’ancien secrétaire privé de la reine, Lord Christopher Geidt, comme son nouveau conseiller anti-sleaze.

Trois sondes distinctes ont maintenant été lancées dans la rénovation de l’appartement n ° 11.

Un seul rouleau du papier peint sinistre du designer de l’ouest de Londres Lulu Lyte coûterait 800 £ criminellement coûteux Crédits: Eyevine

Un aperçu de Lulu Lytle (photographiée avec son chien Panther) de la collaboration de Soane Britain avec Christies Crédit: Alamy

Celles-ci incluent une par la Commission électorale, une autre par Lord Geidt et une par le haut fonctionnaire Simon Case.

John Lewis s’est moqué de leur rôle improbable au cœur d’un scandale politique qui secoue Westminster.

Dans un article, ils ont déclaré: «Ouf, l’équipe sociale de John Lewis vient de terminer une séance de brainstorming d’une journée pour trouver des moyens pour que les gens parlent de nous sur Twitter. . . Avons-nous manqué quelque chose?

Un autre a déclaré: «Il est temps de rafraîchir l’intérieur? Nous sommes fiers de notre service de conception de maison d’avoir quelque chose pour presque toutes les personnes. »

Mais alors que le détaillant effronté voyait le côté drôle du scandale, Boris se démenait pour rassurer les députés conservateurs nerveux qui craignent que la dispute ne nuise à leurs chances de succès aux élections locales de la semaine prochaine.

Le Premier ministre a fait un rare voyage dans le salon de thé du Parlement après les PMQ pour rallier ses troupes.

Il y avait une colère croissante parmi les députés qui estiment qu’il n’a pas réussi à maîtriser la ligne.

John Lewis a semblé faire allusion au fiasco politique avec ce tweet

Un ministre l’a qualifié de «propre objectif inutile» qui «laissera Starmer bêler pendant des mois».

Pendant ce temps, il est apparu que le chancelier Rishi Sunak a redécoré son appartement au n ° 10 avec son propre sac à main.

On ne sait pas combien il a dépensé, mais l’admission sera considérée comme une fouille chez son patron.

Rishi Sunak a redécoré son appartement au n ° 10 avec son propre sac à main Crédit: EPA