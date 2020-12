Il n’y avait pas un œil sec aux funérailles des pompiers volontaires et des jeunes pères Andrew O’Dwyer et Geoffrey Keaton après que leur camion soit sorti de la route et ait heurté un arbre tombé pendant la pire saison des feux de brousse en Australie.

Mais la fille de M. O’Dwyer, Charlotte, a réussi à partager un sourire avec le Premier ministre Scott Morrison samedi alors qu’elle grimpait sur un équipement de jeu rouge de pompiers construit comme un mémorial en l’honneur de son brave père.

Père de deux filles lui-même, M. Morrison a aidé l’adorable bambin à descendre du gymnase de la jungle afin qu’elle puisse recevoir une rose rose du capitaine de Horsley Park RFS, Darren Nation.

Une foule de personnes s’est rendue à Buxton, dans le sud-ouest de Sydney, un samedi matin nuageux pour célébrer la vie d’O’Dwyer et de Keaton.

M. Morrison était sur place pour ouvrir officiellement le parc commémoratif et l’aire de jeux pour enfants en l’honneur des deux hommes tragiquement tués le 19 décembre de l’année dernière.

S’exprimant lors de l’événement, le Premier ministre australien a déclaré qu’il espérait qu’aujourd’hui pourrait être une « lumière de gloire » au milieu des sentiments de tristesse et de chagrin écrasant ressentis par tant de personnes.

Le pompier volontaire Andrew O’Dwyer (photographié avec sa fille Charlotte) est décédé tragiquement en décembre dernier

Le Premier ministre Scott Morrison (photo de droite) aide Charlotte O’Dwyer, la fille d’Andrew O’Dwyer, à partir d’un camion de pompiers dédié à son père.

Le Premier ministre Scott Morrison inspecte le camion d’incendie de l’aire de jeux (photo ci-dessus) nommé à la mémoire d’Andrew O’Dwyer, décédé tragiquement en décembre dernier alors qu’il combattait un incendie.

Le capitaine de Horsley Park RFS, Darren Nation (photo de gauche) tient Charlotte O’Dwyer et discute avec Melissa O’Dwyer, l’épouse d’Andrew O’Dwyer, décédée l’année dernière près de Buxton

«J’espère que les familles pourront sentir la présence d’Andrew et Geoffrey ici aujourd’hui», a-t-il déclaré.

« Les Australiens n’oublieront jamais les efforts de tous nos pompiers dans ce que l’on appelle maintenant les feux de brousse de l’été noir. »

Au moment de leur décès, le Premier ministre a déclaré que M. O’Dwyer et M. Keaton resteront à jamais dans les mémoires comme les héros de notre nation.

« Ils défendaient courageusement leurs communautés avec un esprit inégalé et un dévouement qui les distinguera à jamais parmi nos Australiens les plus courageux », a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Leur sacrifice et leur service sauvant des vies et sauvant des propriétés ne seront jamais oubliés.

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, était également sur place pour lui rendre hommage samedi.

Les deux hommes, qui étaient également de fiers pères, étaient des membres bénévoles de la brigade des pompiers ruraux de Horsley Park.

Au moment de leur décès, ils luttaient contre un incendie féroce, comme ils l’avaient fait à chaque occasion disponible depuis plus d’une décennie.

Quelques heures seulement avant sa mort l’année dernière, M. O’Dwyer – un père de trois enfants – a partagé une vidéo de lui et d’un collègue aux prises avec un incendie.

M. Keaton avait accédé au poste de capitaine adjoint après avoir rejoint la brigade Horsley Park RFS en 2006.

Geoffrey Keaton, 32 ans (photo ci-dessus) qui a été tué lorsque son camion de pompiers s’est écrasé alors qu’il combattait des feux de brousse le 19 décembre

Le Premier ministre Scott Morrison (photo de gauche) embrasse le capitaine Darren Nation de Horsley Park RFS au Memorial Park samedi

Charlotte O’Dwyer (photo de gauche), la fille d’Andrew O’Dwyer, joue sur le camion de pompiers nommé en mémoire de son père

Megan Keaton, (photo de gauche), l’épouse de Geoffrey Keaton, reçoit un cadeau du commissaire de la RFS Rob Rogers samedi

M. O’Dwyer et M. Keaton – qui avaient un fils – étaient à moins d’une semaine de célébrer Noël avec leurs familles avant que la tragédie ne frappe.

M. Keaton a un fils, Harvey, avec sa partenaire Megan, et M. O’Dwyer a eu une fille, Charlotte, avec sa partenaire Melissa.

La nuit de la mort de M. Keaton, son père John combattait un méga-incendie à Gospers Mountain au nord-ouest de Sydney – tandis que son fils était au Green Wattle Creek Fire.

Le commissaire du service d’incendie rural, Shane Fitzsimmons, a déclaré que les deux hommes étaient des héros modernes.

« Il existe une définition du héros et ces deux-là s’alignent absolument et nous devons les honorer et nous en souvenir », a-t-il déclaré.

«C’étaient des individus ordinaires et ordinaires – comme vous et moi – qui sortent et veulent simplement servir, protéger et faire une différence dans leur communauté locale.

«Ils ne sortent jamais en sachant qu’ils pourraient ne pas rentrer chez eux après ce quart de travail.

Le Premier ministre Scott Morrison dépose une gerbe sur la pierre commémorative samedi à Buxton, dans le sud-ouest de Sydney

Le Premier ministre Scott Morrison se cogne les coudes avec la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, samedi lors de l’ouverture du mémorial

Camions-citernes de lutte contre l’incendie RFS samedi (photo ci-dessus) – l’aire de jeux pour enfants du Memorial Park est dédiée à la mémoire des volontaires RFS Andrew O’Dwyer et Geoff Keaton qui ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions en décembre dernier

Des volontaires du service d’incendie rural de Buxton (photo ci-dessus) arrivent pour l’ouverture du mémorial de Buxton RFS samedi dans le sud-ouest de Sydney