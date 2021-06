Le PM Narendra Modi se souvient de la légende du sprint Milkha Singh; Salue les luttes des athlètes indiens liés aux Jeux olympiques

Dimanche, le Premier ministre Narendra Modi a applaudi les athlètes indiens liés aux Jeux olympiques, affirmant qu’ils avaient tous enduré « des années de labeur » et que le pays devrait les soutenir sans les mettre sous pression lors des Jeux de Tokyo le mois prochain.

Plus de 100 sportifs indiens se sont qualifiés pour le méga-événement, qui a été reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus et se tiendra sous des protocoles stricts de sécurité sanitaire du 23 juillet au 8 août dans la capitale japonaise.

« Chaque joueur qui se rend à Tokyo a eu sa propre part de combat et des années de labeur. Ils ne vont pas seulement pour eux-mêmes mais pour le pays », a déclaré Modi dans son discours « Mann ki Baat » à la nation.

«Ces joueurs doivent également rehausser la gloire de l’Inde et gagner le cœur du peuple et c’est pourquoi mes compatriotes, je veux vous conseiller aussi, que nous ne devrions pas faire pression sur ces joueurs sciemment ou inconsciemment. « …mais soutenez-les avec un esprit ouvert et renforcez l’enthousiasme de chaque joueur », a-t-il ajouté.

La meilleure performance olympique de l’Inde est survenue lors de l’édition 2012 de Londres, lorsque le pays a remporté six médailles, dont deux d’argent. Aux Jeux de 2016, les performances ont considérablement baissé et l’Inde n’a pu récolter que deux médailles.

Dans son discours de dimanche, le Premier ministre a également rappelé sa dernière conversation avec la légende du sprint Milkha Singh, décédée plus tôt ce mois-ci après une bataille contre le coronavirus.

« Mes amis, quand on parle des Jeux Olympiques de Tokyo, comment oublier l’athlète légendaire Milkha Singh. Il y a quelques jours, Corona nous l’a arraché. Quand il était à l’hôpital, j’ai eu l’occasion de lui parler », a-t-il déclaré.

« En lui parlant, je l’avais exhorté. J’avais dit que vous aviez représenté l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, donc cette fois, lorsque nos joueurs vont aux Jeux olympiques de Tokyo, vous devez remonter le moral de nos athlètes, les motiver avec votre message.

«Il était tellement engagé et émotif pour le sport qu’il a immédiatement donné son consentement même pendant sa maladie. Mais malheureusement, la providence avait d’autres projets », a-t-il ajouté.

Tout en parlant des athlètes qui participeront aux Jeux cette fois, le Premier ministre a choisi les histoires de vie des archers Deepika Kumari et Pravin Jadhav, du joueur de hockey Neha Goel, du boxeur Manish Kaushik, de la marcheuse Priyanka Goswami, du lanceur de javelot Shivpal Singh, des joueurs de badminton Chirag Shetty et de ses partenaire SatwikSairaj Rankireddy, et l’escrimeur CA Bhavani Devi.

« Dans notre pays, la plupart des sportifs sont originaires des petites villes et villages. Notre équipe qui se rendra à Tokyo compte également de nombreux joueurs de ce type dont la vie inspire beaucoup », a déclaré Modi.

Le Premier ministre a félicité Jadhav et Goel pour avoir traversé des circonstances difficiles pour se qualifier pour leurs premiers Jeux olympiques. Alors que les parents de Jadhav travaillaient comme ouvriers, la mère de Goel a réalisé son rêve en travaillant dans une usine de cycles.

«Ses parents (Jadhav) dirigent la famille en travaillant comme ouvriers et maintenant leur fils va participer à ses premiers Jeux olympiques à Tokyo. C’est une grande fierté non seulement pour ses parents, mais pour nous tous.

« Neha fait partie de l’équipe de hockey féminin qui se rendra à Tokyo. Sa mère et ses sœurs gèrent les dépenses de la famille en travaillant dans une usine de cycles », a-t-il déclaré.

Goswami de l’Uttar Pradesh, qui participerait à l’épreuve de marche de 20 km, vient également d’un milieu modeste. Son père travaille comme conducteur de bus. « Enfant, Priyanka adorait le sac offert aux médaillés. C’est cette fascination qui l’a fait participer pour la première fois à la compétition de marche. Maintenant, elle en est une grande championne », a déclaré Modi.

Modi a également brièvement évoqué la vie de Bhavani, qui est le premier escrimeur du pays à se qualifier pour les Jeux. « Je lisais quelque part que pour que la formation de Bhavani ji se poursuive, sa mère avait même hypothéqué ses bijoux », a-t-il déclaré.

