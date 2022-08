Le PM Narendra Modi salue PV Sindhu pour avoir remporté la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth

Le navetteur Ace India PV Sindhu a écrit l’histoire lundi et a décroché la médaille d’or pour l’Inde dans l’épreuve du simple féminin aux Jeux du Commonwealth de 2022. Sindhu, qui a remporté le bronze aux Jeux de Glasgow et l’argent à Gold Coast, a amélioré son jeu à Birmingham pour terminer sur la plus haute marche du podium. Elle a complètement surclassé son adversaire canadienne Michelle LI et a remporté le match après avoir remporté des matchs consécutifs 21-15, 21-13.

La foule a également soutenu Sindhu tout au long du match alors que plusieurs supporters indiens étaient présents dans l’arène pour le choc de la médaille d’or. L’as navetteur a remercié la foule après le match et a déclaré qu’ils lui avaient fait gagner la médaille tant convoitée.

“J’attendais cette médaille d’or depuis longtemps et enfin je l’ai eue. Je suis super content. Grâce à la foule, ils m’ont fait gagner aujourd’hui », a déclaré Sindhu après la finale.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé Sindhu – Champion des champions, alors qu’il félicitait l’as du volant pour avoir remporté l’or à Birmingham.

« Le phénoménal @Pvsindhu1 est un champion des champions ! Elle montre à plusieurs reprises ce qu’est l’excellence. Son dévouement et son engagement sont impressionnants. Félicitations à elle pour avoir remporté la médaille d’or au CWG. En lui souhaitant le meilleur pour ses projets futurs. # Cheer4India », a écrit PM Modi.

Le phénoménal @Pvsindhu1 est un champion des champions ! Elle montre à plusieurs reprises ce qu’est l’excellence. Son dévouement et son engagement sont impressionnants. Félicitations à elle pour avoir remporté la médaille d’or au CWG. En lui souhaitant le meilleur pour ses projets futurs. #Cheer4India pic.twitter.com/WVLeZNMnCG — Narendra Modi (@narendramodi) 8 août 2022

L’ancien joueur de cricket indien Wasim Jaffer a également félicité le navetteur pour sa glorieuse réalisation.

« Faut-il s’incliner ? Oui, c’est une reine Félicitations à Golden girl @Pvsindhu1, vous rendez l’Inde fière #CWG22india », a tweeté Jaffer.

Félicitations à la fille dorée @Pvsindhu1 tu rends l’Inde fière #CWG22inde pic.twitter.com/mn1wgEkifH —Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) 8 août 2022

Toutes nos félicitations @Pvsindhu1 pour avoir remporté la finale d’or en badminton à #CWG2022 en battant la numéro 13 mondiale Michelle Li et en faisant la fierté de toute la nation ! #BG2022 #TeamIndia #Cheer4India pic.twitter.com/83YCotjSIE – Jay Shah (@JayShah) 8 août 2022

La Canadienne devait produire quelque chose de spécial pour sa première victoire contre Sindhu en huit ans, mais l’Indienne ne lui a pas donné de fenêtre. Sindhu a été clinique dans son jeu court et a sauté sur la moindre opportunité d’attaque. Michelle avait battu la championne du monde 2019 aux Jeux du Commonwealth de Glasgow en 2014.

