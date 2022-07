Le PM Narendra Modi félicite Sanket Sargar pour avoir remporté l’argent en haltérophilie au CWG 2022

Le Premier ministre Narendra Modi a envoyé ses vœux à Sanket Sargar qui a réalisé une performance courageuse aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham en remportant l’argent en haltérophilie dans la catégorie masculine de 55 kg. Sargar a décroché la deuxième place en soulevant un total de 248 kg (113 snatch, 135 clean & jerk).

Le Premier ministre Modi a qualifié sa performance d ‘”exceptionnelle” après que le joueur de 21 ans se soit gravement blessé au coude lors d’une deuxième tentative d’épaulé-jeté. Malgré la douleur, Sargar a surpris tout le monde en optant pour la troisième et dernière tentative mais a fini par aggraver la blessure.

Effort exceptionnel de Sanket Sargar ! Sa mise en sac de la prestigieuse médaille d’argent est un excellent début pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth. Félicitations à lui et meilleurs vœux pour tous ses projets futurs. pic.twitter.com/Pvjjaj0IGm — Narendra Modi (@narendramodi) 30 juillet 2022

Cependant, son rival le plus proche, Aniq Kasdan, après une deuxième tentative invalide, a fait une dernière tentative pour l’or et l’a décroché en soulevant un total de 249 kg.

« Effort exceptionnel de Sanket Sargar ! Sa mise en sac de la prestigieuse médaille d’argent est un excellent début pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth. Félicitations à lui et meilleurs vœux pour tous les projets futurs », a tweeté Modi samedi.

Dans la première salle du Centre national des expositions, Sargar a commencé avec une levée de 107 kg lors de sa première tentative dans la phase arrachée de la compétition. Il a ensuite amélioré cela avec un ascenseur de 111 kg et a terminé avec un ascenseur de 113 kg, ce qui l’a placé dans une position avantageuse grâce à une avance de six kg à la fin des ascenseurs arrachés.

Dans la ronde clean & jerk, Sanket a commencé avec une levée réussie de 135 kg tandis qu’Aniq et Yodage ont réussi des levées de 138 kg et 120 kg respectivement. Mais en train de dégager 139 kg lors de sa deuxième tentative, Sanket s’est blessé au coude droit. Encouragé par la foule, il a tenté de réussir un porté à la troisième tentative, mais il a grimacé de douleur et n’a pas pu terminer le porté.

Dans une fin palpitante de la finale, Aniq n’a pas réussi à soulever 142 kg lors de sa deuxième tentative. Mais lors de sa troisième et dernière tentative, il a finalement réussi à soulever 142 kg pour établir un record des Jeux au tour et remporter la médaille d’or, poussant Sargar à la médaille d’argent avec un seul kg séparant le duo sur la table.

