Le PM Narendra Modi félicite les équipes de boulingrin et de tennis de table pour avoir remporté des médailles d’or au CWG 2022

L’Inde a ajouté quatre autres médailles à son décompte mardi 2 août lors du CWG 2022 en cours à Birmingham. Un peu d’histoire a été créée lorsque Lovely Choubey, Rupa Rani Tirkey, Pinki et Nayanmoni Saikia se sont combinées pour remporter la toute première médaille de l’Inde dans une épreuve de Lawn Bowls lors d’un CWG, remportant la médaille d’or en battant l’Afrique du Sud lors du choc au sommet des quatre femmes (équipe ).

Et puis l’équipe masculine a décroché une médaille d’or en battant Singapour et a ainsi défendu sa couronne. Ils ont gagné avec style en battant leurs adversaires 3-1. Et puis en haltérophilie, Vikas Thakur a décroché une médaille d’argent dans l’épreuve masculine des poids lourds (96 kg). Tard dans la nuit, les navetteurs indiens ont été battus par la Malaisie lors de la finale de l’épreuve par équipes mixtes et ont donc dû continuer à lutter avec une médaille d’argent.

Le Premier ministre Narendra Modi a félicité les médaillés indiens du cinquième jour de la compétition. Il a qualifié la «victoire historique» de l’équipe de boulingrin de quelque chose qui incitera davantage d’Indiens à se lancer dans ce sport.

« Victoire historique à Birmingham ! L’Inde est fière de Lovely Choubey, Pinki Singh, Nayanmoni Saikia et Rupa Rani Tirkey pour avoir remporté le prestigieux Gold in Lawn Bowls. L’équipe a fait preuve d’une grande dextérité et son succès motivera de nombreux Indiens à jouer au boulingrin », a écrit Modi.

Le Premier ministre Modi a déclaré que l’équipe masculine indienne de tennis de table avait établi des “normes élevées”.

“Une excellente nouvelle dans le tennis de table ! Félicitations à l’équipe dynamique de G. Sathiyan, Harmeet Desai, Sharat Kamal et Sanil Shetty pour avoir remporté la médaille d’or au CWG. Cette équipe a établi des normes élevées, que ce soit en compétence ou en détermination. Meilleurs vœux pour leurs projets futurs », a-t-il écrit.

PM Modi a été « ravi » que Vikas ait remporté l’argent en soulevant un total de 346 kg (155 kg + 191 kg) pour terminer deuxième. Il s’agissait de sa troisième médaille CWG en autant d’éditions.

“Plus de gloire au CWG, cette fois grâce à Vikas Thakur, qui remporte une médaille d’argent en haltérophilie. Ravi de son succès. Son dévouement au sport est louable. Je lui souhaite le meilleur pour les projets à venir », a-t-il posté.

Le Premier ministre Modi a prédit que la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe mixte contribuera à accroître la popularité du badminton dans le pays.

“Le badminton est l’un des sports les plus admirés en Inde. La médaille d’argent du CWG contribuera grandement à rendre le jeu encore plus populaire et à garantir que davantage de personnes le poursuivent dans les temps à venir », a-t-il écrit.

Le décompte des médailles de l’Inde après cinq jours de CWG 2022 s’élève désormais à 12 – cinq d’or, quatre d’argent et trois de bronze.

