Le PM Narendra Modi et Sania Mirza rendent un hommage sincère au décès de Milkha Singh, le « sikh volant »

Le Premier ministre Narendra Modi et la star du tennis indienne Sania Mirza ont rendu hommage à la légende de l’athlétisme Milkha Singh, décédée vendredi soir après une longue bataille contre les complications du coronavirus. La femme de Milkha Singh est décédée il y a cinq jours et le « Sikh volant » est parti vendredi pour la demeure céleste. Milkha avait été testé négatif pour Covid-19 mercredi, mais cela n’a pas empêché sa santé de se détériorer, entraînant finalement sa disparition. Singh avait développé des complications, notamment de la fièvre et une baisse du niveau de saturation en oxygène.

Peu de temps après l’annonce de sa disparition, Modi s’est rendu sur Twitter pour rendre un hommage sincère à l’athlète légendaire.

Il a écrit : « Avec le décès de Shri Milkha Singh Ji, nous avons perdu un sportif colossal, qui a captivé l’imagination de la nation et qui avait une place spéciale dans le cœur d’innombrables Indiens. Sa personnalité inspirante s’est fait aimer de millions de personnes. Angoissé par sa disparition.

J’avais parlé à Shri Milkha Singh Ji il y a quelques jours à peine. Je ne savais pas que ce serait notre dernière conversation. Plusieurs athlètes en herbe tireront de la force de son parcours de vie. Mes condoléances à sa famille et à ses nombreux admirateurs du monde entier. — Narendra Modi (@narendramodi) 18 juin 2021

Sania Mirza a tweeté en disant que Milkha était « le plus gentil et le plus chaleureux » et qu’il allait manquer au monde. » J’ai eu l’honneur de vous rencontrer et vous m’avez béni tant de fois. .. le monde manquera une légende comme toi .. #MilkhaSingh. »

J’ai eu l’honneur de vous rencontrer et vous m’avez béni tant de fois .. le RIP le plus gentil et le plus chaleureux Milkha Singh monsieur .. une légende comme vous manquera au monde .. #MilkhaSingh– Sania Mirza (@MirzaSania) 18 juin 2021

Très triste nouvelle ! Notre motivation et la légende Milkha Singh sont décédées. Que son âme repose en paix #SE DÉCHIRER #MilkhaSingh– Sukant Kadam (@sukant9993) 18 juin 2021

Aujourd’hui, nous avons perdu un Indien vraiment extraordinaire. #MilkhaSingh jiOm Shaanti. pic.twitter.com/29hWK6eLI6– Siddharth Shirole (@SidShirole) 18 juin 2021

Au MoYAS, nous sommes profondément attristés par la disparition de l’athlète légendaire Shri #MilkhaSingh Ji. La nation a perdu aujourd’hui un joyau précieux du sport indien. Son parcours de vie continuera d’inspirer les générations à venir. Nos sincères condoléances à sa famille et à ses admirateurs. Om Shanti pic.twitter.com/5Ry1JvzcKa – Département des sports MYAS (@IndiaSports) 18 juin 2021

L’athlète légendaire est quatre fois médaillé d’or aux Jeux asiatiques et champion des Jeux du Commonwealth de 1958, mais sa plus grande performance reste la quatrième place de la finale du 400 m des Jeux olympiques de Rome en 1960. Il a également représenté l’Inde aux Jeux olympiques de 1956 et 1964 et a reçu le Padma Shri en 1959.

