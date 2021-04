BORIS JOHNSON a nié hier avoir déclaré que les corps pourraient «s’entasser par milliers» avant d’ordonner un troisième verrouillage de Covid.

Et il a affirmé que les électeurs étaient plus intéressés par sa politique de «mise à niveau» que par des propos sur sa fiancée, Carrie, leur chien Dilyn et le coût du papier peint de Downing Street.

Mais un sondage Mori réalisé alors que la saga prenait de l’ampleur montre une chute de cinq points de la fortune des conservateurs une semaine avant des élections cruciales, y compris le vote à la lame de couteau à Hartlepool, une société travailliste.

Les électeurs prêtent attention. Malgré leur soutien continu à la bataille contre Covid et au déploiement des jabs, la soi-disant saga des sleaze commence à mordre.

Pour empiler l’agonie, le nouveau secrétaire du Cabinet Simon Case – un garçon envoyé pour faire le travail d’homme – a été brutalisé par des députés sondant une conduite basse en haut lieu.

Il se fraya un chemin à travers l’interrogatoire du Comité des normes de la vie publique comme un doublé mal préparé qui avait oublié ses répliques.

L’ancien chef adjoint travailliste John McDonnell a lancé le mandarin bégayant, comparant sa performance à un «scénario mal écrit pour Oui, Premier ministre».

Case a déclaré au comité que l’entretien et la rénovation des résidences ministérielles de campagne Chequers et Dorneywood sont payés par une fiducie caritative – comme l’est d’ailleurs la Maison Blanche américaine. La résidence à plein temps du Premier ministre au-dessus du magasin de Downing Street devrait sûrement l’être aussi?

Mais commençons par ces piles de corps. Il semble maintenant que plusieurs témoins aient entendu l’explosion explosive du Premier ministre après la décision de l’année dernière de verrouiller la Grande-Bretagne pour la deuxième fois. Mais si les rapports sont vrais, le contexte de son spasme émotionnel est d’une importance vitale.

Même les pires ennemis de Boris – dont il y en a beaucoup – ne croient sûrement pas qu’il est assez malveillant pour condamner des milliers de citoyens innocents à une mort prématurée.

Urgence extrême

Être Premier ministre au milieu d’une crise nécessite des décisions importantes et rapides au fur et à mesure – certaines sont littéralement une question de vie ou de mort.

Lutter contre la pandémie de Covid, c’est comme mener une guerre. En temps de guerre, les pertes sont inévitables. Ils doivent être mis en balance avec les autres coûts mortels. C’est un énorme fardeau de responsabilité pour tout leader.

OK, c’est ce que Boris a demandé quand il s’est présenté pour le poste le plus élevé. Tout aspirant PM doit être prêt à affronter les moments de catastrophe nationale. Mais à cet instant particulier – alors que la nouvelle variante Kent commençait à prendre de l’ampleur – rien n’indiquait que la Grande-Bretagne faisait face à l’énorme flambée qui a éclaté sur nous dans les semaines qui ont suivi.

Bien sûr, des experts de tous les côtés ont prédit une légère mais contenable augmentation, pas une augmentation en flèche éclipsant la première vague.

Il y avait des contre-arguments réels et puissants selon lesquels un deuxième verrouillage coûterait encore plus de vies à des patients atteints de cancer, d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque et de rein non diagnostiqués et non traités.

Et il y avait une menace incontestable pour l’économie, l’emploi, la santé mentale et les chances dans la vie future des enfants privés de près d’un an de scolarité à temps plein.

Avec le recul, Boris aurait pu garder la bouche fermée. Mais il avait sûrement le droit de croire qu’il parlait en privé, entre collègues de confiance – comme tout Premier ministre ou chef de la direction s’y attendrait.

Il n’y avait aucun moyen pour lui de penser qu’il serait trahi par l’un de ceux autorisés à pénétrer dans ce sanctuaire intérieur – encore moins par son bras droit et consiglier, Dominic Cummings.

Plus précisément, les actions sont plus éloquentes que les mots. Il y avait un deuxième verrouillage. Cela a sauvé des vies.

Les mesures Stay Home ordonnées par Boris ce jour-là étaient parmi les plus dures au monde. Ils continuent à ce jour.

Les électeurs savent que le déploiement miraculeux du vaccin britannique a conduit l’Europe et la plupart des pays du monde et a sauvé d’innombrables vies – en grande partie grâce à Boris. Oui, tout le monde fait des erreurs. Surtout en cas d’extrême urgence. Et imaginez ce qui aurait pu être dans un univers parallèle.

Si Keir Starmer du Labour avait été au pouvoir, surtout s’il avait écouté le chef du SNP Nicola Sturgeon, nous n’aurions jamais eu ces vaccins du tout. Nous serions toujours coincés dans une file d’attente avec 27 États de l’UE, dont le nombre de morts augmente aujourd’hui alors que le nôtre tombe comme une pierre.

En France, où le président Emmanuel Macron a tenté de saboter notre coup d’AstraZeneca, le nombre de morts a dépassé 100000 avec des millions toujours non bloqués. Il existe de nombreux facteurs contributifs uniques au taux de mortalité en Grande-Bretagne – nous sommes une île surpeuplée, un immense centre de transport, nous avons les personnes les plus grasses d’Europe.

Il est facile d’être sage après l’événement, surtout si vous gardez secrètement un journal détaillé de chaque appel téléphonique, SMS et conversation qui auraient été menés en privé.

Les fuites sélectives sont dévastatrices, surtout lorsqu’elles sont impitoyablement programmées pour causer un maximum de dégâts. Il y aura peut-être plus à venir.

Mais pour les conservateurs qui complotent déjà pour abandonner ce Premier ministre, il vaut la peine de demander à nouveau lequel d’entre eux aurait pu faire le Brexit? Qui d’autre aurait pu obtenir une majorité de 80 sièges en pleine crise parlementaire?

Et qui d’autre aurait marqué 20 bastions travaillistes derrière le mur rouge et toujours – malgré toutes les fuites et les scandales – être le favori pour en remporter un autre lors de l’élection partielle de Hartlepool la semaine prochaine?