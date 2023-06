Le PM Modi visite la mosquée historique égyptienne Al-Hakim du XIe siècle au Caire

Le Premier ministre Narendra Modi a visité dimanche la mosquée historique égyptienne Al-Hakim du XIe siècle au Caire, restaurée avec l’aide de la communauté indienne Dawoodi Bohra.

Le deuxième jour de sa visite d’État en Égypte, le Premier ministre Modi a fait le tour de la mosquée dont la dernière restauration a été achevée il y a environ trois mois.

La mosquée effectue principalement les prières du vendredi et les cinq prières obligatoires.

Le Premier ministre a été vu en train d’apprécier les inscriptions finement sculptées sur les murs et les portes de la mosquée construite en 1012.

Vieille de plus de mille ans, al-Hakim est la quatrième plus ancienne mosquée du Caire et la deuxième mosquée fatimide à être construite dans la ville. La mosquée couvre une superficie de 13 560 mètres carrés, la cour centrale emblématique occupant 5 000 mètres carrés.

La communauté Bohra, installée en Inde, est originaire des Fatimides. Ils ont rénové la mosquée à partir de 1970 et l’entretiennent depuis lors, a-t-il déclaré à PTI.

« Le Premier ministre a un attachement très étroit à la communauté Bohra qui est également présente au Gujarat depuis de nombreuses années et ce sera l’occasion pour lui de visiter à nouveau un site religieux très important pour la communauté Bohra », a déclaré l’ambassadeur de l’Inde en Égypte, Ajit Gupte. dit plus tôt. La mosquée historique porte le nom d’Al-Hakim bi-Amr Allah, le 16e calife fatimide et est un site religieux et culturel important pour la communauté Dawoodi Bohra.

Les musulmans Dawoodi Bohra sont une secte d’adeptes de l’islam qui adhèrent à l’école de pensée Fatimi Ismaili Tayyibi. On sait qu’ils sont originaires d’Égypte et se sont ensuite déplacés vers le Yémen, avant d’établir une présence en Inde au XIe siècle.

Le Premier ministre Modi entretient une relation de longue date et chaleureuse avec les Dawoodi Bohras avant même de devenir Premier ministre.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)