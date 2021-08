Le PM Modi s’entretient avec l’équipe indienne de hockey féminin et salue leur performance à Tokyo 2020

Le Premier ministre Narendra Modi avait encouragé tous les athlètes liés aux Jeux olympiques de Tokyo avant le méga événement et il continue de le faire sur les réseaux sociaux et par téléphone. Mercredi, le Premier ministre Modi s’est entretenu avec l’équipe indienne de hockey féminin, qui a subi une défaite acharnée et déchirante de 2-1 aux mains de l’Argentine en demi-finale et jouera désormais pour le bronze. Modi a eu une conversation téléphonique avec eux pour exprimer sa fierté de leur performance.

Le PM Modi a reçu un appel téléphonique avec la capitaine de l’équipe de hockey féminin Rani Rampal et l’entraîneur Sjoerd Marijne. Il leur a dit que l’équipe féminine est un groupe d’athlètes qualifiées qui ont travaillé très fort et qu’elles doivent regarder vers l’avenir. Il a également déclaré que les victoires et les défaites font partie de la vie et qu’il ne faut pas les décourager.

Juste après le match, Modi s’était rendu sur Twitter pour souligner la même chose et avait déclaré que les performances des équipes de hockey seraient un souvenir qu’il garderait de ces Jeux olympiques.

« L’une des choses dont nous nous souviendrons de #Tokyo2020 est la performance extraordinaire de nos équipes de hockey. Aujourd’hui et tout au long des Jeux, notre équipe de hockey féminin a joué avec courage et a fait preuve d’une grande habileté. Fier de l’équipe. Bonne chance pour le match à venir et pour les efforts futurs », a-t-il tweeté.

L’équipe de hockey féminin a livré un vaillant combat contre l’Argentine mais n’a pas pu se qualifier pour le match pour la médaille d’or. Cependant, leurs espoirs d’une première médaille historique sont vivants puisqu’ils affronteront désormais la Grande-Bretagne dans le match pour la médaille de bronze.

C’est l’Inde qui a pris les devants dans la compétition dès la deuxième minute après le refoulement lorsque Gurjit Kaur a converti un corner de pénalité. Le score est resté 1-0 à la fin du premier quart, mais au redémarrage, l’Argentine a égalisé grâce à Noel Barrionuevo en convertissant son propre PC à la 18e minute.

Le score est resté 1-tous à la mi-temps. Cependant, six minutes après la reprise, l’Argentine a remporté un autre PC et Barrionuevo a sonné le tableau pour mettre son équipe en tête. L’Inde a renvoyé le but pour jeu dangereux, mais la décision sur le terrain a été confirmée.

L’Inde a exercé une forte pression dans les sept dernières minutes du troisième quart-temps, se portant fort pour la domination au milieu de terrain mais n’a pas pu trouver l’égalisation.

Leur recherche d’un égaliseur s’est également poursuivie au quatrième et dernier quart-temps, mais elle s’est avérée vaine, l’Argentine prenant de l’avance pour réserver une date finale avec les Pays-Bas.

