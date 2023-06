Le PM Modi rend hommage aux « incroyables athlètes » indiens qui ont remporté 202 médailles aux Jeux olympiques spéciaux

Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer et féliciter les athlètes indiens qui ont participé aux Jeux mondiaux Special Olympics qui se sont récemment déroulés à Berlin.

« Félicitations à nos incroyables athlètes qui ont représenté l’Inde aux Jeux olympiques spéciaux d’été à Berlin et ont remporté 202 médailles dont 76 médailles d’or », a tweeté le Premier ministre Modi.

« Dans leur succès, nous célébrons l’esprit d’inclusion et applaudissons la persévérance de ces athlètes remarquables », a-t-il ajouté.

L’Inde a remporté 76 médailles d’or, 75 d’argent et 51 de bronze dans le spectacle multisports mondial qui célèbre l’unité, la diversité et les compétences particulières des personnes handicapées mentales.

L’ancien président Ram Nath Kovind avait auparavant assisté mardi à une cérémonie de félicitations des athlètes des Jeux olympiques spéciaux au stade Jawaharlal Nehru de Delhi.

« Je félicite tous les médaillés ici. L’Inde est fière de votre succès à Berlin. Vous avez joué avec brio à Berling grâce à une exposition qui vous a été donnée par notre gouvernement », a déclaré l’ancien président Kovind lors de l’événement.

« On m’a dit que nous avions terminé deuxièmes parmi 180 nations participantes, mais je prie pour que vous atteigniez la première place la prochaine fois. Votre parcours n’a pas été un combat individuel car vous avez fait preuve d’une force d’unité et de dévouement. C’est un moment heureux que l’Inde termine deuxième après son pays l’Allemagne avec 202 médailles (76 médailles d’or), dont 89 par nos filles, ce qui laisse présager un bel avenir pour l’Inde. Vous avez inspiré la prochaine génération de l’Inde et nous sommes tous derrière vous dans votre futur voyage », a-t-il ajouté.

Parlant de la performance du contingent indien aux Jeux, la présidente de Special Olympics Bharat, Mallika Nada, a déclaré : « Un grand nombre de nos athlètes ont été confrontés à diverses formes de discrimination sociale et sont considérés comme des membres non fonctionnels de la société dans divers milieux.

« C’est une pensée obsolète, et inexacte aussi. Leurs performances dans l’arène sportive prouvent qu’ils sont capables de grands exploits, soit de force, de vitesse, de concentration et de discipline. Et j’espère que cela ouvrira les yeux de ceux qui sont à l’extérieur et prouvera que nous devons étendre davantage ce mouvement et le rendre plus inclusif. »

Le contingent indien est composé de 198 athlètes et partenaires unifiés et de 57 entraîneurs qui ont concouru dans 16 sports.

(Avec les contributions des agences)