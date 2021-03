Le PM Modi reçoit la première dose de vaccin contre le Covid-19, Twitter le félicite pour «  diriger du front  »

Lundi, le Premier ministre Narendra Modi a reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus et a également demandé aux personnes éligibles de faire de même.

«J’ai pris ma première dose du vaccin COVID-19 à AIIMS. Remarquable comment nos médecins et scientifiques ont travaillé rapidement pour renforcer la lutte mondiale contre le COVID-19. Je fais appel à tous ceux qui ont le droit de se faire vacciner. Ensemble, rendons l’Inde libre de COVID-19! », A déclaré le Premier ministre sur Twitter. Sœur P Niveda de Pondichéry, a administré COVAXIN (Bharat BioTech) à PM Modi.

Avec cela, PM Modi a lancé la nouvelle phase de la campagne de vaccination contre le coronavirus en Inde. L’Inde étendra son programme de vaccination à partir de lundi pour couvrir les personnes de plus de 60 ans et celles de plus de 45 ans souffrant de comorbidités au milieu d’un nombre croissant de souches de virus plus infectieuses et d’une poussée de cas.

L’inscription sur le portail Co-WIN2.0 ouvrira à 9 heures aujourd’hui. Les citoyens pourront s’inscrire et prendre rendez-vous pour la vaccination, à tout moment et en tout lieu, en utilisant le portail Co-WIN 2.0 ou via d’autres applications informatiques telles que Arogya Setu.

Selon le ministère, il y aura une installation d’enregistrement sur place afin que les bénéficiaires éligibles puissent entrer dans les centres de vaccination identifiés, se faire enregistrer et vacciner. Les personnes éligibles pourront s’inscrire sur le portail Co-WIN2.0 via leur numéro de mobile, à travers un processus étape par étape.

Presque aussitôt que le Premier ministre Modi a fait l’annonce, de nombreux internautes ont salué sa décision, car Twitterati pense que cela éliminera les doutes dans l’esprit des gens sur l’efficacité des vaccins.

Avec un numéro de portable, une personne peut enregistrer jusqu’à quatre bénéficiaires. Cependant, tous ceux qui sont enregistrés sur un numéro de portable n’auront rien en commun à part le numéro de portable, a indiqué le ministère. Le numéro de carte d’identité avec photo de chacun de ces bénéficiaires doit être différent. Les citoyens peuvent utiliser l’un ou l’autre des documents d’identité avec photo suivants pour s’inscrire en ligne: carte / lettre Aadhaar, carte d’identité électorale avec photo (EPIC), passeport, permis de conduire, carte PAN, carte à puce NPR ou document de pension avec photo.

La volonté de se faire vacciner contre le Covid-19 est en hausse par rapport à l’année dernière, a montré une enquête sur six pays industrialisés publiée lundi. AFP: De plus en plus de personnes au Royaume-Uni, aux États-Unis et même en France sceptique face aux vaccins acceptent désormais l’idée de se faire vacciner contre le coronavirus, a déclaré KekstCNC, un cabinet de conseil international, dans l’enquête menée en février. L’enquête a également couvert l’Allemagne, le Japon et la Suède, où une tendance similaire était claire, a-t-il déclaré.