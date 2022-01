Le PM Modi présente ses condoléances au décès du légendaire Charanjit Singh

Le Premier ministre Narendra Modi a rendu hommage jeudi à la légende du hockey Charanjit Singh, décédée dans sa ville natale d’Una, dans l’Himachal Pradesh. Le capitaine de l’équipe indienne de hockey médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964, Charanjit Singh, a rendu son dernier souffle après avoir subi un arrêt cardiaque à la suite de maladies prolongées liées à l’âge.

L’ancien milieu de terrain avait 90 ans et aurait eu un an de plus le mois prochain. Il laisse dans le deuil deux fils et une fille.

« Attristé par le décès du célèbre joueur de hockey, Shri Charanjit Singh. Il a joué un rôle clé dans les succès de l’équipe indienne de hockey, notamment aux Jeux olympiques de Rome et de Tokyo dans les années 1960. Condoléances à sa famille et ses amis. Om Shanti », a tweeté le Premier ministre Modi.

Attristé par le décès du célèbre joueur de hockey, Shri Charanjit Singh. Il a joué un rôle clé dans les succès de l’équipe indienne de hockey, notamment aux Jeux olympiques de Rome et de Tokyo dans les années 1960. Condoléances à sa famille et ses amis. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) 27 janvier 2022

Charanjit, un lauréat Padma Shri et Arjuna, a subi un accident vasculaire cérébral il y a cinq ans et a été paralysé depuis lors.

« Papa était paralysé après avoir subi un accident vasculaire cérébral il y a cinq ans. Il avait l’habitude de marcher avec un bâton, mais depuis les deux derniers mois, sa santé s’est détériorée et ce matin, il nous a quittés », a déclaré son fils cadet, le vice-président Singh, à PTI.

En plus d’être capitaine de l’équipe médaillée d’or olympique en 1964, il faisait également partie de l’équipe médaillée d’argent lors de l’édition 1960 des Jeux. Il faisait également partie de l’équipe médaillée d’argent des Jeux asiatiques de 1962.

Le fils cadet de Singh était à ses côtés lorsqu’il a rendu son dernier souffle tandis que sa fille unique est mariée et basée à New Delhi. Le fils aîné de Charanjit Singh est médecin au Canada.

Les derniers rites de la légende du hockey ont été exécutés jeudi soir à Una après que sa fille y soit arrivée.

Le ministre des Sports Anurag Thakur a également fait écho à des sentiments similaires et a déclaré que les réalisations de Charanjit étaient une source d’inspiration pour des générations de joueurs de hockey dans le pays.

« Le décès de l’ancien joueur de hockey indien et capitaine Shri Charanjit Singh ji, né à Una, Devbhoomi Himachal, est triste. Votre mort est une grande perte pour le monde du sport », a écrit Thakur sur sa page Twitter.

Hockey India a exprimé ses condoléances à la mort de Charanjit, affirmant que le pays avait perdu une légende du sport.

(Avec entrées PTI)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.