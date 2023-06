Le PM Modi-Biden Bonhomie propulse la NASA-ISRO vers la Lune, Mars et au-delà

La première mission de l’Inde vers la Station spatiale internationale, en collaboration avec les États-Unis, a été l’un des points forts des accords entre le Premier ministre Narendra Modi et le président américain Joe Biden à la Maison Blanche jeudi.

Le président Biden a déclaré que les États-Unis feraient voler un astronaute indien sur la Station spatiale internationale en 2024. Dans un autre développement important, l’Inde rejoindra les accords d’Artemis, un cadre d’options juridiques qui ouvre une grande collaboration sur l’exploration spatiale.

L’Inde a sélectionné quatre pilotes d’essai masculins de l’armée de l’air indienne dans le cadre du premier corps d’astronautes, selon des sources, mais ceux-ci ont été formés sur des systèmes russes.

Il faudra décider très bientôt si l’un de ces quatre déjà sélectionnés volera sur les fusées Space X ou Star Liner de Boeing ou si une nouvelle personne sera sélectionnée. La possibilité qu’une astronaute indienne se rende dans l’espace est également désormais grande ouverte en cette année électorale indienne et américaine. C’est une excellente optique pour les deux démocraties.

Des sources de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont déclaré que l’Inde paierait évidemment pour la formation de l’astronaute et pour le trajet en fusée. Cela pourrait coûter plus de Rs 200 crore pour un seul lancement. La formation peut être complétée en six mois environ. Le secteur privé américain s’occupe de la formation et du lancement. Si tout se passe comme prévu, un lancement avant les élections générales est une possibilité ouverte.

Un Indien allant dans l’espace ne sera pas un défi à l’époque du tourisme spatial.

De plus, cet astronaute indien unique visitant la Station spatiale internationale n’entravera pas le programme indien Gaganyaan, qui vise à lancer un astronaute indien depuis le sol indien sur une fusée indienne fin 2024, si tous les tests se déroulent comme prévu. Le Dr Jitendra Singh, ministre indien de l’Espace et ministre au cabinet du Premier ministre, confirme que Gaganyaan de l’ISRO continuera d’obtenir le financement nécessaire, la nouvelle mission indo-américaine est une grande célébration des capacités conjointes de deux nations spatiales. Singh dit que l’ère du déni de technologie pour l’Inde est à juste titre terminée, maintenant nous sommes des partenaires égaux.

« Le développement de la capacité de vol spatial humain domestique » se poursuivra sans entrave, affirme une source de premier plan, car l’Inde ne peut pas se permettre de ne pas disposer de cette capacité critique par elle-même, d’autant plus qu’elle fait partie du programme Atmanirbhar Bharat du Premier ministre Narendra Modi.

Une retombée importante pourrait être le développement de technologies interopérables et de normes de qualité spatiale, ce qui aidera l’industrie indienne.

À propos de l’adhésion de l’Inde aux accords Artemis, la source de l’ISRO a déclaré : « Ce sont des accords non contraignants et ne comportent aucun engagement financier en tant que conditions qui y sont attachées, et oui, l’Inde ne rejoint pas le programme Artemis dirigé par les États-Unis, mais cela ouvre certainement d’énormes possibilités. comme la lune, Mars, Vénus et les possibilités de faire des habitations humaines en dehors de la terre sont déjà à l’horizon de l’agence spatiale indienne.

Ce nouveau lien fraternel dans l’espace entre le Premier ministre Modi et le président Biden est essentiellement un report approprié d’un grand projet de satellite conçu par la NASA et l’ISRO, appelé le satellite NISAR ou le « NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite ». Il s’agit du satellite civil d’imagerie terrestre le plus cher au monde jamais construit ; cela coûte plus de 1,2 milliard de dollars. Il s’agit d’un satellite unique qui contribuera à sauver des vies en surveillant les déformations à la surface de la Terre et en suivant les changements climatiques. Réalisé conjointement par les scientifiques des deux pays, il attend son lancement depuis le port spatial indien de Sriharikota en 2024.

Cette nouvelle chimie spatiale survient 60 ans après que les États-Unis ont aidé l’Inde à lancer sa première fusée-sonde, la Nike Apache, lancée le 21 novembre 1963 depuis Thumba. Les États-Unis ont également joué un rôle dans le programme satellite de l’Inde, et deux astronautes indiens ont été sélectionnés et formés pour voler à bord de la navette spatiale au cours du siècle dernier, avant que la navette spatiale ne rencontre deux catastrophes, qui ont tué l’astronaute américain d’origine indienne Kalpana. Chawla.

Mais les relations entre les États-Unis et l’Inde se sont détériorées après que l’Inde a fait exploser des armes atomiques en 1974 et 1998, à tel point que l’Amérique a sabordé le transfert de la technologie des moteurs cryogéniques vers l’Inde. Cela a laissé toute une ride dans les relations spatiales.

Un nouveau chapitre courageux a été lancé par l’Inde lorsque des instruments américains ont été intégrés à la première mission indienne sur la lune, Chandrayaan-1, lancée en 2008. Il s’agissait d’une mission où l’Inde était le capitaine et les Américains étaient les acteurs. Mais c’est cet hébergement généreux des instruments de la NASA, alors même que l’ISRO continuait sous les sanctions américaines, qui a finalement changé l’histoire géologique de la lune. La découverte conjointe de la présence de molécules d’eau sur la surface lunaire a ouvert les portes d’une future habitation de la lune.

Un autre grand point à retenir des missions de Chandrayaan a été que l’Inde a posé son drapeau sur le point le plus au sud de la lune, le plus proche du pôle Sud. À long terme, cela donne également à l’Inde des droits sur ce territoire sur la lune, d’une certaine manière, et ainsi, l’encrage de l’accord d’Artemis est une affirmation des capacités d’exploration lunaire profonde de l’Inde.

Il est amplement clair que lorsque les plus anciennes et les plus grandes démocraties du monde coopèrent sur terre, cela ne fait que de la musique dans l’espace.

Certes, l’Inde ne renoncera jamais à avoir un accès indépendant à l’espace grâce à sa propre technologie de fusée. Les capacités de bout en bout de l’Inde dans l’espace sont reconnues de manière compétente et appropriée.

Les relations indo-américaines ont atteint une nouvelle orbite haute, grâce à la bonhomie Biden-Modi à la Maison Blanche. Les deux pays exploreront de nouvelles frontières bilatérales inexplorées.

Les États-Unis possèdent la technologie spatiale la plus avancée et l’Inde est connue pour son ingénierie à faible coût.

Les principales sources de l’ISRO ont qualifié le pacte spatial de « pas historique et juste, un gagnant-gagnant pour les deux pays ».

Le secteur indien des start-ups spatiales en plein essor a besoin de l’énorme marché américain pour commercialiser ses technologies locales innovantes, et sans l’accord Artemis Accords, cela aurait été difficile, car l’Inde aurait été regardée avec suspicion. Maintenant, après que le Premier ministre Modi « a déverrouillé le secteur spatial », c’était une étape naturelle à suivre, a déclaré une source de premier plan à l’ISRO.

L’envoi d’un astronaute indien à bord d’un vaisseau spatial américain vers la Station spatiale internationale cadre bien avec le programme Gaganyaan de l’Inde. La seule différence est que l’Indien ne sera pas transporté dans l’espace par une fusée indienne mais par une fusée américaine du secteur privé.