Le PM Justin Trudeau remercie les Canadiens pour leur soutien après l’annonce de sa séparation avec sa femme

Lundi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a remercié les Canadiens pour leur soutien dans ses premières remarques publiques sur sa famille depuis que lui et sa femme, Sophie, ont annoncé leur séparation après 18 ans de mariage.

Les deux ont annoncé la décision dans des déclarations publiées sur Instagram au début du mois, ajoutant qu’ils passeraient des vacances en famille. Lundi, alors que Trudeau revenait de vacances, on lui a demandé comment il allait.

« Je veux d’abord remercier toutes les personnes qui ont tendu la main au cours des dernières semaines avec des souhaits chaleureux, avec des messages personnels, avec des histoires personnelles qui ont été tout simplement merveilleuses et positives », a déclaré Trudeau lors d’une conférence de presse à Cornwall sur Prince Île-du-Édouard.

C’était sa première conférence de presse depuis l’annonce.

« J’ai eu 10 jours avec la famille pour me concentrer sur les enfants, pour me concentrer sur le fait d’être ensemble et d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.

Trudeau, le rejeton de 51 ans de l’un des politiciens les plus célèbres du Canada, a prêté serment en 2015. Sophie Trudeau est une ancienne mannequin et animatrice de télévision. Le couple s’est marié en 2005. Ensemble, ils ont apporté le pouvoir des stars au bureau du Premier ministre et sont apparus dans les pages du magazine Vogue.

Ils ont trois enfants, Xavier 15 ans, Ella-Grace 14 ans et Hadrien 9 ans.

« Je tiens vraiment, vraiment, à remercier les Canadiens d’avoir été si incroyablement aimables et incroyablement généreux dans le respect de notre vie privée et de notre espace. Cela rend vraiment les choses plus faciles », a déclaré Trudeau.

Sophie Trudeau a joué un rôle moins visible ces dernières années, voyageant rarement avec le premier ministre lors de voyages officiels. Les deux ont été vus ensemble publiquement lors des événements de la fête du Canada à Ottawa le mois dernier.

Justin Trudeau et Sophie Grégoire se sont rencontrés enfants alors qu’elle était une camarade de classe de son plus jeune frère, Michel, et ils se sont reconnectés à l’âge adulte lorsqu’ils ont co-organisé un gala de charité en 2003.

Trudeau est le deuxième premier ministre à annoncer une séparation pendant son mandat. Son père, Pierre Trudeau, et sa mère, Margaret Trudeau, se sont séparés en 1977 et ont divorcé en 1984 au cours de la dernière année de l’aîné Trudeau au bureau du premier ministre.