Le PM Justin Trudeau prononce un discours devant le caucus libéral

OTTAWA –

Le premier ministre Justin Trudeau a appelé son caucus libéral à rencontrer le moment vendredi, alors que les Canadiens font face au coût élevé de la vie, à un système de santé en difficulté et aux effets du changement climatique.

Dans un discours de 12 minutes aux députés, Trudeau a exposé les priorités du gouvernement minoritaire pour la prochaine séance de la Chambre des communes, qui commence lundi.

“Le monde fait face à un moment. Et en tant que libéraux, en tant que Canadiens et en tant que pays, nous devons y faire face”, a déclaré Trudeau.

La majeure partie de son discours était axée sur l’économie, Trudeau positionnant la croissance des technologies vertes comme un héritage qui profitera aux générations futures.

Son gouvernement libéral devrait déposer cette année une loi de “transition juste” qui vise à développer une économie nette zéro avec des projets d’énergie propre à travers le Canada, tout en renforçant la protection des travailleurs du secteur.

Le projet de loi qui n’a pas encore été déposé fait partie de l’accord de confiance et d’approvisionnement que les libéraux ont conclu avec les néo-démocrates en mars dernier, dans lequel le NPD a accepté de soutenir le gouvernement minoritaire lors de votes clés jusqu’en 2025.

Alors que les deux partis ont pu travailler ensemble pour créer un programme de soins dentaires, Trudeau a rappelé à son caucus d’être “prêt à tout”.

“Restez proches de vos communautés et continuez à faire entendre leur voix au Parlement, et continuons à être la voix des Canadiens”, a déclaré Trudeau.

“Continuons à nous battre pour les familles. Continuons à nous battre pour les patients et les travailleurs de la santé, et pour les faits, la science et la vérité.”

Trudeau a également frappé le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, se présentant comme le chef le plus sensé et affirmant que leurs visions sont très différentes.

« Il y a deux dirigeants entre lesquels il faut choisir. Allons-nous nous assurer que nous travaillons pour une vision positive de l’avenir, ou allons-nous inciter les gens à la colère sans apporter de solutions constructives et positives ? dit Trudeau en français.

« M. Poilievre a fait son choix. Il a décidé de dire que tout est cassé sans proposer de solutions concrètes. Oui, ce sont des moments difficiles, mais c’est pourquoi notre équipe libérale a décidé de travailler encore plus fort.

Trudeau a également déclaré que son gouvernement continuerait de travailler à la réconciliation avec les peuples autochtones, une priorité clé depuis leur arrivée au pouvoir en 2015, et qui a suscité des critiques.

Il a dit qu’il continuerait à se battre pour la liberté de l’Ukraine ainsi que celle du Canada et qu’il amplifierait la voix des femmes en Iran et soutiendrait les réfugiés afghans.

Trudeau a également évoqué sa prochaine rencontre avec les premiers ministres, où ils discuteront d’un financement supplémentaire pour les soins de santé.

Il a déclaré que l’amélioration du système de santé est une priorité tout en veillant à ce que les soins de santé publics universels restent intacts pour les Canadiens.

“Bâtissons un Canada où les gens s’épanouissent et où les générations futures bénéficieront directement du fait que nous ayons choisi de rencontrer ce moment.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 janvier 2023.