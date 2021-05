Le PM Johnson assouplit davantage les bordures de verrouillage de l’Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a donné lundi le feu vert à des étreintes prudentes et à la distribution de pintes dans les pubs après des mois de restrictions strictes alors qu’il définissait la prochaine phase d’assouplissement du verrouillage des coronavirus en Angleterre. Johnson a confirmé que l’Angleterre pourrait passer à l’étape suivante de son plan en quatre étapes pour sortir le pays du verrouillage d’ici l’été, alors que la situation du COVID-19 s’améliorait grâce au déploiement de vaccins et de mesures de restriction sociale.

« Ce déverrouillage représente une étape très considérable sur le chemin du retour à la normalité et je suis convaincu que nous pourrons aller plus loin », a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse.

«Nous annonçons la plus grande étape de notre feuille de route, et cela nous permettra de faire bon nombre des choses que nous aspirions à faire depuis longtemps.»

Dans le cadre de l’étape 3, à partir du 17 mai, les personnes seront autorisées à se réunir à l’intérieur pour la première fois depuis des mois, en groupes de six personnes maximum ou deux ménages complets ensemble.

Les pubs, cafés et restaurants pourront accueillir les clients à l’intérieur, également pour la première fois depuis des mois et sous réserve de certaines règles. D’autres divertissements intérieurs comme les cinémas et les sites sportifs pourront également reprendre leur activité.

Johnson a déclaré que le gouvernement permettrait aux familles et aux amis proches de faire leurs propres choix en matière de contacts sociaux, mais a exhorté les gens à ne pas faire preuve de prudence et a déclaré que la distanciation sociale devait se poursuivre sur les lieux de travail, les magasins et les restaurants.

« Qui que je sois dans mes bras, je peux vous assurer que cela sera fait avec prudence et retenue », a déclaré Johnson, ajoutant que la règle de distance sociale du « 1 mètre plus » dans les entreprises pourrait être supprimée lors de la prochaine étape de l’assouplissement le 21 juin .

Il a semblé exclure l’accélération de la fin des restrictions, affirmant que le succès de la feuille de route britannique jusqu’à présent avait été aidé par la capacité de collecter et de surveiller les données.

«C’est en faisant preuve de prudence et de prudence que nous avons pu faire les progrès que nous avons», a-t-il déclaré.

Selon les données de Johns Hopkins, la Grande-Bretagne a le cinquième nombre de morts le plus élevé au monde à cause du COVID-19 avec 127 609 décès. Les deux tiers des adultes au Royaume-Uni ont reçu un premier vaccin et un tiers ont reçu les deux doses.

La réouverture ne s’appliquera qu’à l’Angleterre, les gouvernements semi-autonomes d’Écosse, d’Irlande du Nord et du Pays de Galles établissant leurs propres règles. Lundi, les médecins en chef de ces pays ont également abaissé le niveau d’alerte COVID-19, ce qui signifie qu’une épidémie est en circulation générale mais que la transmission n’est plus élevée ou n’augmente plus de façon exponentielle.

Dans un communiqué, les médecins ont déclaré que la distanciation sociale et le déploiement rapide du vaccin avaient contribué à réduire considérablement les cas de coronavirus et les décès quotidiens.

« Cependant COVID circule toujours avec des personnes qui attrapent et propagent le virus chaque jour, nous devons donc tous continuer à être vigilants », ont-ils déclaré. « Cela reste une pandémie majeure dans le monde. »

