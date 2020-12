TEL AVIV, Israël (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été vacciné samedi contre le coronavirus à la télévision en direct, devenant ainsi le premier Israélien et l’un des leaders mondiaux à être vacciné.

Israël est sur le point de commencer à vacciner ses agents de santé et les résidents des maisons de retraite à partir de dimanche. Netanyahu a déclaré qu’il voulait être le premier récipiendaire du pays à donner un exemple personnel et à encourager les Israéliens à se faire vacciner. Le vice-président américain Mike Pence a été vacciné vendredi dans une tentative similaire de renforcer la confiance du public dans les vaccins COVID-19.

«Je crois en ce vaccin», a-t-il déclaré avant de recevoir l’injection du vaccin Pfizer / BioNTech au Sheba Medical Center près de Tel Aviv. Netanyahu a retroussé la manche droite de sa chemise noire à manches courtes et a attendu plusieurs minutes avant de recevoir l’injection. Il a appelé cela un «moment passionnant» qui mettrait Israël sur la voie du retour à ses routines normales.

L’événement a également donné à Netanyahu, qui a fait l’objet de vives critiques publiques pour sa gestion de la crise des coronavirus, un coup de pouce politique alors que le pays semble se diriger vers sa quatrième élection en seulement deux ans.

Le gouvernement de coalition de Netanyahu avec son rival, le chef du parti Kakhol lavan Benny Gantz, est en proie à la paralysie et au dysfonctionnement depuis son entrée en fonction en mai et s’effondrera automatiquement mardi s’il ne peut pas adopter un budget. Cela déclencherait une nouvelle élection dans trois mois.

Après avoir reçu son coup, Netanyahu a été placé en observation pendant une demi-heure pour surveiller d’éventuelles réactions allergiques. Il a ensuite déclaré aux journalistes qu’il était déterminé à sortir le pays de la crise des coronavirus.

Le ministre israélien de la Santé, Yuli Edelstein, a également été vacciné samedi. D’autres dirigeants israéliens, dont le président et chef militaire, devraient emboîter le pas dimanche aux côtés des agents de santé de première ligne. La campagne de vaccination devrait s’étendre au grand public dans les semaines à venir.

Netanyahu a déclaré que le gouvernement avait obtenu des doses suffisantes pour les 9 millions d’habitants d’Israël de Pfizer et de Moderna, dont les autorités américaines ont approuvé le vaccin cette semaine pour une utilisation d’urgence.

Mais les sondages ont montré que de nombreux Israéliens hésitent à recevoir des coups de feu tout de suite.

Israël a eu des résultats mitigés dans sa lutte contre le virus. Netanyahu a été félicité au printemps pour avoir scellé les frontières et verrouillé le pays rapidement, une décision qui a frappé l’économie mais a fait baisser les taux d’infection.

Mais une réouverture précipitée et erratique a fait monter en flèche les cas confirmés à la fin de l’été, conduisant à ce qui était à l’époque l’une des pires épidémies au monde. Un deuxième verrouillage à l’échelle nationale n’a été que partiellement levé depuis lors au milieu d’une nouvelle vague de cas signalés quotidiennement. Le chômage reste à deux chiffres.

Israël a signalé plus de 366 000 cas confirmés et plus de 3 000 décès liés au virus depuis le début de la pandémie. Le pays enregistre actuellement près de 3000 nouveaux cas par jour et les responsables ont commencé à débattre de la possibilité d’un troisième verrouillage à l’échelle nationale pour maîtriser l’épidémie.

Alors que Netanyahu parlait de son expérience des vaccins, des centaines de manifestants se tenaient devant la résidence officielle du Premier ministre à Jérusalem pour demander sa démission. Les manifestants, qui s’y rassemblent chaque semaine depuis plus de six mois, affirment que Netanyahu ne devrait pas être Premier ministre lorsqu’il est jugé pour corruption. Ils l’accusent également de gâcher la crise des coronavirus.

Luttant pour repousser le virus et voyant sa popularité chuter, Netanyahu considère depuis des mois les vaccinations comme la clé pour mettre fin aux ravages causés par le virus.

Israël a un accord avec Pfizer pour sécuriser 8 millions de doses du vaccin de la société pharmaceutique américaine – assez pour couvrir près de la moitié de la population israélienne puisque chaque personne a besoin de deux doses. Netanyahu avait personnellement contacté à plusieurs reprises le PDG de Pfizer Albert Bourla, se vantant qu’à un moment donné, il avait pu atteindre le PDG à 2 heures du matin.

Il a remercié Bourla samedi et a appelé le chef Pfizer «mon nouvel ami personnel».

Israël a des unités de vaccination mobiles avec des réfrigérateurs qui peuvent maintenir les injections de Pfizer à la température requise de moins 70 degrés Celsius (moins 94 F). Israël a conclu un accord séparé avec Moderna plus tôt ce mois-ci pour acheter 6 millions de doses de son vaccin – assez pour 3 millions d’Israéliens supplémentaires. Les autorités s’attendent à être en mesure d’administrer plus de 60 000 doses par jour.

Le déploiement de la vaccination arrive à un moment opportun pour Netanyahu, dont le Likud a été affaibli dans les sondages d’opinion ces derniers mois et fait face au défi d’une nouvelle faction dirigée par un ancien législateur du Likud. Si le pays est plongé dans une nouvelle campagne électorale, une campagne de vaccination généralisée pourrait renverser la fortune politique du leader de longue date.

«C’était une petite injection pour un homme, mais une grande étape pour toute notre santé», a-t-il plaisanté.