Le PM indien Modi reçoit un vaccin national contre le coronavirus alors que le pays étend son programme de vaccination aux personnes âgées

Le Premier ministre indien Narendra Modi a reçu sa première injection du vaccin Covid-19 produit dans le pays, Covaxin, marquant le coup d’envoi de la deuxième étape de la campagne de vaccination massive du pays, qui se concentre désormais sur les personnes âgées.

L’Inde est entrée dans sa prochaine étape de la campagne de vaccination de masse lundi, élargissant la campagne pour inclure les personnes âgées de plus de 60 ans et celles de plus de 45 ans atteintes de maladies chroniques. Le Premier ministre âgé de 70 ans est devenu la première personne à recevoir le coup à l’hôpital AIIMS de Delhi.

«Remarquable comment nos médecins et scientifiques ont travaillé rapidement pour renforcer la lutte mondiale contre Covid-19», Modi a écrit sur Twitter.

Je fais appel à tous ceux qui ont le droit de se faire vacciner. Ensemble, rendons l’Inde Covid-19 libre!

Bien que Modi lui-même n’ait pas précisé quel vaccin il avait pris, des images de la scène montrent clairement qu’il s’agissait de la solution indienne Covaxin. Le médicament, basé sur des coronavirus inactivés, a été approuvé à la hâte pour une utilisation d’urgence en janvier.

J’ai pris ma première dose du vaccin COVID-19 à AIIMS. Remarquable comment nos médecins et scientifiques ont travaillé rapidement pour renforcer la lutte mondiale contre le COVID-19. Je fais appel à tous ceux qui ont le droit de se faire vacciner. Ensemble, rendons l’Inde COVID-19 sans COVID-19! pic.twitter.com/5z5cvAoMrv – Narendra Modi (@narendramodi) 1 mars 2021

Malgré l’approbation, le fabricant du vaccin, Bharat Biotech, n’a toujours pas soumis les données d’efficacité des essais cliniques de phase III en cours. Ce manque de données a suscité des inquiétudes quant à l’innocuité et à l’efficacité de Covaxin.

L’Inde a commencé sa campagne de vaccination massive à la mi-janvier, en utilisant à la fois AstraZeneca et Covaxin dans le programme. La première phase de la campagne de vaccination s’est concentrée principalement sur les agents de santé. Cependant, ceux-ci se sont avérés très réticents à prendre Covaxin, seuls 11% d’entre eux ayant opté pour la solution développée au niveau national. La semaine dernière, le gouvernement indien a déclaré qu’il permettrait aux gens de choisir leurs centres de vaccination, ce qui leur permettrait effectivement de choisir entre AstraZeneca et Covaxin, ce qui n’était auparavant pas une option.

L’Inde a enregistré plus de 11 millions de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie et plus de 150 000 personnes ont succombé à la maladie. Le pays s’est fixé un objectif ambitieux de vacciner 300 millions de personnes d’ici août, plus d’un quart de sa population massive de 1,37 milliard d’habitants.

