BORIS Johnson a été fustigé hier soir pour avoir affirmé que les fermetures de fosses détestées de Margaret Thatcher avaient donné au Royaume-Uni un « grand départ précoce » dans la course à zéro émission nette.

Le Premier ministre a déclaré que les fermetures de mines de charbon qui ont entraîné le chaos des grèves dans les années 1980 avaient stimulé la bataille climatique à laquelle le Royaume-Uni est actuellement confronté.

Boris Johnson n’a pas réussi à repérer un écueil lorsqu’il a affirmé que les fermetures de mines dans les années 1980 avaient donné à la Grande-Bretagne un « grand départ précoce » dans la course aux émissions nettes zéro Crédit : Getty

Le Premier ministre a fait ce commentaire depuis le pont d’un navire alors qu’il utilisait des jumelles pour repérer le lointain parc éolien offshore de Moray East au large d’Aberdeen. Crédit : AFP

Mais les commentaires de M. Johnson – à bord d’un navire lors d’une visite d’un parc éolien en mer du Nord – ont provoqué une réaction du SNP et d’autres parties.

Les remarques sont venues alors qu’il était interrogé par des journalistes sur le moment où il voudrait voir la fin de l’extraction de pétrole et de gaz.

Le Premier ministre a déclaré qu’il devait y avoir « une transition douce et sensée » et a ajouté : « Regardez ce que nous avons déjà fait. Nous nous sommes éloignés du charbon au cours de ma vie.

En riant maladroitement, il a ajouté: «Grâce à Margaret Thatcher, qui a fermé tant de mines de charbon à travers le pays, nous avons pris un bon départ et nous nous éloignons maintenant rapidement du charbon.

« Nous sommes maintenant à moins de deux pour cent, un pour cent, je pense, de notre énergie vient du charbon. »

Le mandat de Mme Thatcher a été marqué par la grève acharnée des mineurs de 1984-1985 et le chômage de masse dans les communautés minières.

Owen Thompson, le député SNP de Midlothian, a riposté en déclarant: « Il y a de nombreuses familles dans les communautés écossaises dont la vie porte encore les cicatrices du vandalisme industriel de Thatcher. C’est la croyance du mendiant que quiconque plaisanterait à ce sujet. »

Et le député travailliste écossais Neil Bibby a déclaré: «C’est une déclaration insensible et stupide du Premier ministre. C’est vraiment le même vieux parti conservateur.

« Tenter de transformer l’une des périodes les plus conflictuelles et destructrices de l’histoire britannique en une victoire rétrospective pour l’environnement est profondément offensant pour les personnes et les communautés qui ont fait face à des difficultés et à une misère considérables. »

Le mandat de Margaret Thatcher comprenait la grève amère des mineurs de 1984-1985 Crédit : Getty – Contributeur