Le PM français prévient que 96% des nouveaux cas de Covid sont parmi les citoyens non vaccinés

S’exprimant à la télévision française mercredi, Castex a fait part de ses inquiétudes concernant la variante Delta, la qualifiant de « la majorité » dans le pays, en raison de sa « plus contagieux » nature.

Défendant la décision de déployer un pass sanitaire Covid dans toute la France, Castex a cité comment 96% des nouvelles infections enregistrées mardi étaient des personnes qui n’avaient pas encore été complètement vaccinées contre le virus.

Soutenant les propos du Premier ministre, le ministre de la Santé Olivier Veran a déclaré aux législateurs du pays qu’il y avait eu récemment une augmentation sans précédent des cas – une augmentation de 150% la semaine dernière – en raison de la prévalence de la souche Delta.

Le laissez-passer sanitaire a fait face à une opposition dans toute la France, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue dans plusieurs villes françaises pour appeler l’administration du président Emmanuel Macron un vaccin. « dictature. » L’un des législateurs de Macron, Pacôme Rupin, a affirmé que le « Le pass santé va fracturer notre pays. »

Le laissez-passer a été introduit dans le but de réduire la propagation de l’infection à Covid tout en évitant de replonger le pays dans un verrouillage national. En vertu de cette mesure, l’accès à de nombreux lieux de loisirs et culturels en France est actuellement limité aux personnes ayant une preuve de vaccination, un résultat de test négatif ou un récent rétablissement du Covid. Les législateurs débattent de l’opportunité d’étendre son utilisation à d’autres endroits, tels que les cafés, les restaurants et les centres commerciaux en août.

Alors que le Parlement français envisage d’étendre l’utilisation du pass sanitaire Covid, Castex a clairement indiqué qu’il n’envisageait pas actuellement de l’exiger pour les enfants d’âge scolaire lors de leur retour en classe en septembre.

