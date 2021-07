Le PM examine un plan en cinq étapes pour éliminer les «bulles» de l’école et reprendre une journée scolaire complète

LES MEMBRES INDÉPENDANTS DE SAGE DIT QU’IL NE PENSE PAS QU’IL Y AURA DES VACCINATIONS ANNUELLES CONTRE LA COVID

Martin McKee, professeur de santé publique européenne à la London School of Hygiene and Tropical Medicine et membre d’Independent Sage, a déclaré qu’il ne pensait pas que des vaccinations annuelles contre les coronavirus seraient administrées aux personnes à l’avenir.

Il a déclaré à Times Radio : « Je soupçonne que ce que nous allons découvrir, c’est que, au cours des prochaines années, nous aurons quelques variantes différentes du vaccin et alors ce sera probablement adéquat. Alors évidemment, les plus jeunes devront être vaccinés au fur et à mesure de leur passage dans la population. »

Le professeur McKee a ajouté qu’il pensait qu’il était important de vacciner les enfants du point de vue de la « population » en raison de la nécessité pour 87% des personnes d’être vaccinées afin qu’il y ait une « immunité de la population » contre le virus.

« Vingt pour cent de la population a moins de 18 ans et il y a une proportion plus élevée dans certaines communautés, donc cela semble évident du point de vue de la population », a-t-il déclaré.

« Je pense que les gens du JCVI, qui considèrent cela du point de vue de l’enfant individuel et de la balance risques/bénéfices, sont moins enthousiastes à l’idée de vacciner les enfants, mais je suis médecin de santé publique. Du point de vue de la population, il est très clair que nous devons vacciner les enfants.