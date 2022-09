Le premier ministre et les chefs de l’opposition ont rendu hommage à la reine Elizabeth II à la Chambre des communes aujourd’hui, célébrant son dévouement au service et reconnaissant le sentiment de perte que de nombreux Canadiens ressentent après sa mort.

“La semaine dernière, le Canada a perdu le seul souverain que la plupart d’entre nous aient jamais connu”, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau à la Chambre. “Il est important de profiter de ces moments, ici au Parlement et partout au pays, pour reconnaître le service et le leadership qu’elle a offerts.”

“Quand quelqu’un vit jusqu’à 96 ans, cela n’aurait pas dû être une surprise. Et pourtant, cette absence soudaine nous a tous frappés de manière palpable et profonde.

“Sa majesté était partout – sur les pièces de monnaie, son portrait accroché au Parlement et dans les bureaux de poste, son discours de Noël télévisé, un rituel chaleureux dans les maisons d’un océan à l’autre.”

L’hommage de Trudeau à la reine est l’un des nombreux qui se déroulent aujourd’hui à la Chambre des communes, qui a été rappelé pour permettre aux députés de faire des déclarations personnelles sur la vie et l’héritage du défunt monarque.

Le premier ministre a déclaré qu’il avait apprécié les conversations franches qu’il avait eues avec la reine et que les Canadiens pouvaient être reconnaissants des conseils qu’elle lui avait donnés sur un éventail de questions.

Le Canada a connu une ère de prospérité et de paix sous Elizabeth, a déclaré Trudeau, la décrivant comme le fondement sur lequel reposent la démocratie et la Constitution du Canada.

Regardez : Trudeau se souvient de la reine Elizabeth :

Trudeau se souvient de la reine Elizabeth Le premier ministre Justin Trudeau réfléchit à l’héritage de la reine Elizabeth et à sa relation avec le Canada lors d’une séance spéciale de la Chambre des communes.

“Aujourd’hui, le monde est dans une situation difficile”, a déclaré Trudeau. “Nous sommes tous sous le choc d’une pandémie mondiale sans précédent. [Russian President Vladimir] La guerre brutale et injustifiable de Poutine menace la stabilité mondiale. Partout dans le monde, les institutions démocratiques sont remises en question.

«Mais les Canadiens peuvent à juste titre être fiers de vivre dans l’une des démocraties les plus fortes au monde. Nos institutions sont saines, nos débats sont solides… C’est cette force et cette stabilité, représentées par la Couronne et incarnées par la Reine, que les Canadiens ont toujours bénéficié.”

La journée d’hommages à la Chambre a débuté à 10 heures par une minute de silence pour marquer les récents meurtres dans les régions rurales de la Saskatchewan. Les discours à la Chambre ont commencé par le premier ministre, suivi du chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre.

“Pendant environ 70 ans, elle a été notre chef d’État, mais aussi une servante du peuple canadien”, a déclaré Poilievre à la Chambre. “Elle était un modèle pour tous ceux qui travaillent pour la fonction publique pour nous rappeler que, malgré tout le faste et les circonstances, le vrai travail de gouverner n’est pas glamour.

“Cela nécessite souvent de mettre de côté les ego, de garder la tête basse et de continuer à travailler. Son humilité nous a rappelé que le gouvernement ne nous concerne pas, mais ceux que nous servons. Nous sommes en effet des serviteurs et non des maîtres.”

Regardez : Poilievre se souvient de la reine Elizabeth :

Poilievre se souvient de la reine Elizabeth Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, revient sur l’héritage de la reine Elizabeth et sur sa relation avec le Canada lors d’une séance spéciale de la Chambre des communes.

Poilievre a déclaré que si la reine avait une place spéciale dans le cœur de nombreux Canadiens, le Canada avait également une place spéciale dans le sien parce qu’elle a visité ce pays plus que tout autre.

«Lorsque la reine a pris la parole lors du rapatriement de notre Constitution en 1982… elle a dit:« Le génie du fédéralisme canadien réside dans notre capacité constante à surmonter les différences par la raison et le compromis », a-t-il déclaré.

“Cette capacité se reflète dans la volonté des gens ordinaires du Canada francophone et anglophone et de toutes les régions de respecter les droits de chacun et de créer ensemble les conditions dans lesquelles tous peuvent prospérer dans la liberté.”

Poilievre s’est joint à d’autres dirigeants pour féliciter le roi Charles et a déclaré qu’il avait hâte de le voir perpétuer l’héritage de sa mère.

Le premier ministre Justin Trudeau et le chef conservateur Pierre Poilievre se saluent alors qu’ils se réunissent à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement pour rendre hommage à la reine Elizabeth à Ottawa jeudi. (La Presse canadienne/Sean Kilpatrick)

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, s’est joint aux autres chefs pour offrir ses condoléances à la famille de la reine.

“Elle a fait la promesse qu’elle passerait toute sa vie, qu’elle soit longue ou courte, à remplir son devoir et pendant plus de 70 ans, elle a tenu cette promesse”, a déclaré Singh.

“Deux jours avant sa mort, elle a rencontré le nouveau Premier ministre britannique et l’a invitée à former un gouvernement, s’assurant qu’elle remplissait ce dernier devoir constitutionnel.”

Singh a déclaré que la reine menait une vie remarquable et restait une source de stabilité dans un monde en évolution rapide.

Regardez : Singh se souvient de la reine Elizabeth :

Singh se souvient de la reine Elizabeth Le chef du NPD, Jagmeet Singh, revient sur l’héritage de la reine Elizabeth et sur sa relation avec le Canada lors d’une séance spéciale à la Chambre des communes.

“Tout au long de sa vie, la reine Elizabeth a utilisé sa plate-forme pour offrir des encouragements dans les moments difficiles”, a déclaré Singh. “Plus récemment, pendant la pandémie, elle nous a rappelé que nous surmonterions les défis et la douleur de ne pas pouvoir voir nos proches.

“Elle nous a demandé d’accueillir les moments difficiles avec optimisme et espoir en nous ressaisissant et en faisant ce qu’il fallait faire.”

Blanchet : La relation de Crown avec le Québec est « épineuse et cruelle »

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a adopté un ton différent en offrant ses condoléances à « quiconque pleure » le décès de la reine sans exprimer de sentiments personnels de perte.

“Ce n’est pas quelque chose que nous faisons en tant que nationalistes et souverainistes sans une grande réflexion entre nous. Chacun a sa propre sensibilité et cela signifie que nous devons porter une attention particulière à l’histoire”, a-t-il déclaré.

“L’histoire entre la Couronne et la nation québécoise est à la fois épineuse et cruelle.”

En affirmant que « le respect doit primer », Blanchet a offert « les plus sincères condoléances du Bloc au peuple anglais ». Il a ensuite déclaré que les députés du Bloc se lèveraient après que les chefs aient parlé et ne participeraient plus à d’autres hommages à la reine à la Chambre.

S’exprimant au nom des Verts, le député Michael Morrice a exprimé ses condoléances et a déclaré que la reine était un véritable exemple d’une vie au service des autres.

“Aujourd’hui, nous honorons et pleurons une femme remarquable qui aimait ce pays et ses citoyens … qui a établi une norme sans précédent”, a-t-il déclaré.

Une fois que les chefs de parti ont terminé leurs hommages, il y a eu un moment de silence avant que les députés individuels de la Chambre ne commencent à offrir leurs propres hommages à la reine.

Chaque député qui veut prendre la parole dispose de 10 minutes pour le faire. Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré à l’ouverture de la séance d’aujourd’hui que la Chambre était prête à siéger jusqu’à vendredi pour terminer tous les hommages.

Le Parlement devait initialement revenir le 19 septembre. Cette date a été repoussée au 20 septembre pour éviter tout conflit avec les funérailles de la reine.

Après les événements à la Chambre des communes, Trudeau se rendra à Londres où lui, la gouverneure générale Mary Simon et le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni Ralph Goodale assisteront aux funérailles de la reine.

D’autres dignitaires accompagneront le Premier ministre à Londres – cette liste n’a pas été rendue publique.

Ottawa commémorera la Reine le 19 septembre

Quatre membres du Carrousel de la GRC feront partie du cortège funèbre à London. Ils monteront des chevaux prêtés par les écuries de Buckingham Palace.

De retour à Ottawa, les parlementaires et dignitaires qui n’assisteront pas aux funérailles à Londres participeront à une cérémonie commémorative à la cathédrale Christ Church.

Cette cérémonie commence à 11h00 mais ne commencera qu’après la fin de la cérémonie à Londres.

Les événements débuteront à Ottawa un peu avant, à 10 h 10, avec un défilé mettant en vedette des membres des FAC de l’aviation, de l’armée, de la marine et des forces spéciales. Ils partiront du manège militaire de la place Cartier, derrière l’hôtel de ville, accompagnés de la Musique centrale des Forces armées canadiennes.

Le défilé défilera devant le monument aux morts et devant les édifices du Parlement, où 96 salves seront tirées en l’air, une pour chaque année de la vie de la reine.

La regrettée reine Elizabeth II, représentée ici siégeant à la Chambre des lords au Palais de Westminster à Londres en 2019, sera honorée jeudi à la Chambre des communes du Canada. (Aaron Chown/Associated Press)

Le service à la cathédrale Christ Church à Ottawa comprendra des hymnes et des lectures.

La liste complète des orateurs pour le service n’a pas encore été publiée. Albert Dumont, le conseiller spirituel algonquin affilié à la cathédrale Christ Church, s’apprête à s’adresser aux 600 invités présents.

Le gouvernement a déclaré que la cérémonie comprendra des intermèdes musicaux d’artistes canadiens, une vidéo hommage et une allocution d’un éminent Canadien encore inconnu.

Le gouvernement a déclaré que la liste complète des personnes présentes au service sera communiquée aux médias le matin du 19 septembre.