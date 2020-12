Le Premier ministre Ambrose Dlamini a été testé positif au coronavirus à la mi-novembre

Le gouvernement d’Eswatini a déclaré que le Premier ministre Ambrose Dlamini était décédé, quatre semaines après avoir été testé positif au coronavirus.

Selon un communiqué du gouvernement, Dlamini, 52 ans, est décédée dimanche après-midi à l’hôpital en Afrique du Sud.

Aucune cause de décès n’a été mentionnée, mais Dlamini avait récemment reçu un traitement pour Covid-19 en Afrique du Sud.

Dlamini était Premier ministre d’Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, depuis octobre 2018.

Le petit pays enclavé d’Afrique australe est l’une des dernières monarchies absolues au monde.

Avec une population d’environ un million d’habitants, le pays a enregistré 6768 infections à coronavirus et 127 décès liés à la pandémie, selon le ministère de la Santé.

Dlamini a annoncé qu’il avait été testé positif au coronavirus le 16 novembre. À l’époque, il a dit qu’il était asymptomatique et qu’il se sentait bien.

Quelques semaines plus tard, le 1er décembre, le gouvernement Eswatini a déclaré que Dlamini avait été transféré dans un hôpital en Afrique du Sud, dans le but d’accélérer son rétablissement.

Mais dimanche, le gouvernement a déclaré que Dlamini était décédé « alors qu’il était sous soins médicaux dans un hôpital en Afrique du Sud », sans donner plus de détails.

« Le gouvernement, en collaboration avec la famille, tiendra la nation informée des arrangements ultérieurs », a déclaré le vice-Premier ministre Themba Masuku dans un communiqué.

Dlamini faisait partie d’un certain nombre de dirigeants mondiaux à avoir contracté Covid-19 pendant la pandémie, notamment le président américain Donald Trump et le président brésilien Jair Bolsonaro.

Ancien banquier, Dlamini était un novice politique lorsqu’il a été nommé Premier ministre par le roi Mswati III.

Le rôle du chef du gouvernement est limité à Eswatini, où le roi nomme tous les ministres et contrôle le parlement.

Le roi Mswati III a été couronné en 1986 à l’âge de 18 ans, succédant à son père de longue date, le roi Sobhuza II, décédé à l’âge de 82 ans.

Le roi règne par décret et a été critiqué pour le traitement brutal des opposants et pour avoir demandé de l’argent public pour payer de nouveaux palais et des voitures de luxe.

En 2018, il a annoncé qu’il renommait le pays « le Royaume d’Eswatini ».

Plus de 39% de la population du pays vivait en dessous du seuil de pauvreté en 2016 et 2017, selon la Banque mondiale.

