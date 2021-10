Le PM déclare que la crise du carburant se « stabilise » malgré une pénurie « critique » à Londres et que l’armée est appelée

BORIS Johnson a insisté sur le fait que la crise du carburant se « stabilise » – malgré les experts du secteur qualifiant la situation à Londres de « critique ».

Alors que les soldats devraient commencer à livrer du carburant aux parvis à partir de lundi pour atténuer la fureur croissante des conducteurs, le Premier ministre a déclaré que la pénurie était due à « la demande et non l’offre ».

L’armée a été appelée pour livrer du carburant aux stations-service Crédit : Reuters

Boris Johnson dit que la crise « se stabilise » Crédit : PA

Mais bien que les prix du pétrole soient prêts à augmenter à nouveau dans les prochains jours et que la crise s’aggrave dans certaines régions, M. Johnson a affirmé que la situation s’améliorait.

« J’apprécie à quel point cela a été frustrant, à quel point cela a été exaspérant pour les gens – la situation se stabilise », a-t-il déclaré à Sky News.

« C’est un problème qui est vraiment motivé par la demande et non par l’offre, bien que nous prenions évidemment toutes les précautions possibles.

« Vous devez prendre toutes les précautions possibles, mais les fournitures arrivent, elles arrivent sur les parvis et les gens doivent vaquer à leurs occupations normalement. »

La tentative du Premier ministre de minimiser les craintes intervient alors que les experts du secteur ont déclaré que les stations-service de Londres et du sud-est de l’Angleterre devraient continuer à souffrir d’un manque de carburant.

« C’est beaucoup mieux dans le nord et l’Écosse, et Londres et le sud-est restent vraiment la zone critique pour la semaine prochaine », a déclaré le président de la PRA, Brian Madderson.

Pendant ce temps, une station-service facturant près de 3 £ le litre est épuisée alors que la pénurie de carburant en Grande-Bretagne s’aggrave dans certaines régions.

La station Gulf, dans l’ouest de Londres, facture aux Britanniques désespérément à court de carburant 2,93 £ par litre pour faire le plein – le double de son prix normal de 1,98 £ par litre.

D’innombrables pompes fonctionnent toujours à vide dans tout le pays, la crise du carburant étant un « vraiment gros problème » à Londres et dans le sud-est, selon la Petrol Retailers Association (PRA).

Des files de conducteurs ont serpenté le long des routes à l’extérieur des stations-service à partir de 1 heure du matin ce matin, les conducteurs cherchant désespérément à être les premiers à ouvrir.

Maintenant, 200 soldats devraient commencer à livrer de l’essence lundi dans le but de mettre fin à la crise après avoir suivi un cours intensif pour poids lourds.

Dans une tentative effrénée d’éviter de manquer – et de capitaliser sur la ruée vers l’essence – la station Gulf de Sloane Avenue a augmenté son coût à 2,93 £ par litre de super sans plomb.

Mais les conducteurs n’ont pas été découragés, les pompes se vendant en quelques heures.

Et les prix de l’essence et du diesel pourraient augmenter de 3 pence le litre la semaine prochaine avec une augmentation des prix de gros du carburant qui devrait être répercutée sur les conducteurs des pompes à essence.