Le PM de Singapour porte un turban pour inaugurer Gurudwara avec Sat Sri Akaal, la vidéo devient virale

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a laissé les internautes et la communauté sikh impressionnés par ses compétences en matière de port du turban et sa parfaite salutation Sat Sri Akaal après avoir inauguré le temple sikh de Silat Road, récemment rénové, dans le pays. Loong, qui était l’invité d’honneur de la cérémonie d’inauguration, a été vu vêtu d’une kurta blanche et d’un turban alors qu’il s’adressait à la communauté sikh installée dans le pays d’Asie du Sud-Est. Une coupure de l’adresse a été partagée sur Twitter par Parminder Singh dimanche. La vidéo de trente et une secondes montrait Loong remerciant les membres clés de la communauté sikhe de Singapour, suivie d’une salutation chaleureuse disant « Sat Sri Akaal ».

La tentative de Loong d’assimiler la culture sikhe lui a valu de nombreux éloges sur le site de microblogging. Partageant la vidéo sur son compte Twitter, Parminder avait écrit : « Le Premier ministre de Singapour, @leehsienloong a inauguré un Gurudwara récemment rénové portant un turban immaculé et saluant tout le monde avec un parfait Sat Sri Akaal !

Quelques internautes ont commenté le tweet de Parminder et ont félicité la société singapourienne pour son multiculturalisme et sa promotion de l’harmonie et de la paix. Beaucoup ont fait l’éloge des qualités de leadership de Loong, comme l’a déclaré un utilisateur : « Vous trouverez rarement une grande compassion et une grande capacité chez un leader mondial. »

Il est dans une toute autre ligue. Vous trouverez rarement une grande compassion et une grande capacité chez un leader mondial. — Swapan Seth (@swapanseth) 4 juillet 2021

Son respect pour les sikhs qui travaillent dur et qui ont un grand cœur est appréciable. Son père et lui ont par la suite fait de Singapour un pays dynamique et honnête. — Arun Gupta (@GuptaarunArun) 4 juillet 2021

Singapour est une société multiculturelle…. vivre paisiblement. Pourquoi ne pouvons-nous pas l’avoir dans tous les pays ? — jaffu (@zed146809) 4 juillet 2021

Pour certains, Loong avait donné l’exemple de la façon dont un politicien devrait embrasser les communautés minoritaires d’un pays et les accueillir.

Selon un rapport du Temps des détroits, le budget pour la rénovation du Gurudwara était de 2,5 millions de dollars, avec des fonds collectés auprès de donateurs. Après la rénovation, la cuisine du Gurudwara et ses zones de préparation des aliments et de restauration se sont agrandies d’environ 20 %, permettant aux bénévoles de servir jusqu’à 2 000 repas par jour. La ventilation du Gurudwara a été améliorée et des lumières écologiques, ainsi qu’une rampe supplémentaire pour améliorer l’accès aux personnes âgées, ont été installées.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici