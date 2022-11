Le PM canadien supprime un tweet viral sur l’Iran

Justin Trudeau avait précédemment suggéré que des milliers de manifestants iraniens avaient été condamnés à mort

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a supprimé un tweet suggérant que les autorités iraniennes avaient condamné à mort des milliers de manifestants.

Le retrait intervient après qu’un certain nombre de journalistes et de militants des droits de l’homme ont souligné que les informations contenues dans le message étaient fausses, bien qu’elles soient partagées par un grand nombre de célébrités, de commentateurs politiques et de responsables gouvernementaux.

Le message, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux ces derniers jours, montre une femme tenant un drapeau iranien avec le texte : “L’Iran condamne à mort 15 000 manifestants – comme une ‘dure leçon’ pour tous les rebelles.”

Dans le tweet, Trudeau a déclaré que le Canada dénonce le « La décision barbare des régimes iraniens » d’imposer la peine de mort aux manifestants.

Un porte-parole du gouvernement canadien a expliqué la décision de Trudeau de supprimer le message, déclarant : “le message a été informé par un rapport initial qui était incomplet et manquait de contexte nécessaire.”

Selon le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme en Iran, plus de 14 000 personnes ont été détenues dans le pays depuis le début des manifestations en septembre, mais ce nombre n’a pas été officiellement confirmé par Téhéran.

Les manifestations ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui a été arrêtée pour ne pas avoir porté correctement son hijab. Elle est décédée en garde à vue, mais les autorités iraniennes insistent sur le fait que sa mort a été causée par une condition médicale préexistante.

Lire la suite L’Iran réplique aux nouvelles sanctions occidentales

Selon les médias iraniens, trois personnes liées aux manifestations ont jusqu’à présent été condamnées à mort, tandis que cinq autres ont été condamnées à des peines de prison allant de cinq à dix ans pour des accusations liées à la sécurité nationale.

L’ONG iranienne des droits de l’homme, basée en Norvège, a suggéré que pas moins de 326 personnes ont été tuées lors des émeutes, mais cette information n’a pas été vérifiée par les autorités iraniennes, qui se sont jusqu’à présent abstenues de publier le décompte officiel des morts des manifestations.

Les organes de presse iraniens ont rapporté en septembre qu’au moins 41 personnes étaient mortes lors des manifestations, et le mois dernier, il a été signalé qu’une cinquantaine de policiers avaient été tués lors d’affrontements avec des manifestants au cours des huit dernières semaines.

L’UE et le Royaume-Uni ont récemment sanctionné un certain nombre de responsables iraniens pour la prétendue répression des droits de l’homme, tandis que Téhéran s’est engagé à introduire “une réponse proportionnelle” au “sans fondement” et “illégal” les sanctions. L’Iran a également accusé l’Occident de se mêler des affaires intérieures du pays en encourageant les manifestations et en cherchant à déstabiliser la nation comme il l’a fait en Syrie et en Libye.