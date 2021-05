Le plutonium extrêmement rare trouvé dans les profondeurs de l’océan Pacifique pourrait être plus ancien que notre système solaire

5000 pieds sous la surface de l’océan Pacifique le plus grand et le plus profond de la Terre, se trouve du plutonium-244 extrêmement rare, trace d’événements cosmiques violents qui se sont produits il y a des millions d’années dans l’espace interstellaire profond. L’isotope récemment découvert, un élément avec le même nombre de protons mais une masse différente de plutonium radioactif, a une demi-vie de plus de 80 millions d’années. Cette découverte a amené les scientifiques à repenser la cause de l’existence de métaux lourds tels que l’or, l’uranium et autres sur Terre.

Selon le scientifiques à l’Organisation australienne pour la science et la technologie nucléaires (ANSTO), un événement cataclysmique rare s’est produit il y a environ 4,5 milliards d’années, avant la formation de notre système solaire. Sur la base de la mesure ultrasensible de l’ANSTO de l’isotope du plutonium, l’événement astronomique violent aurait pu être une fusion de deux étoiles à neutrons qui ont contribué à l’existence de métaux lourds sous la croûte terrestre.

Selon les théories astrophysiques, bon nombre des métaux lourds qui se trouvent après le fer dans le tableau périodique ne pourraient pas être créés dans des conditions terrestres ordinaires. Seuls des événements cosmiques à grande échelle, comme une supernova, une fusion nucléaire à l’intérieur d’une étoile ou d’autres événements astronomiques, auraient pu les produire.

« Cependant, il n’est pas clair si les supernovae sont suffisamment puissantes pour tenir compte de la gamme d’éléments qui nous entourent », a déclaré Micheal Hotchkis, le principal scientifique du Center for Accelerator Science, ANSTO dans un communiqué de presse par l’organisme de recherche australien. Hotchkis est l’un des co-auteurs d’une étude qui proposait la contribution de sources autres que les supernovae dans la formation des isotopes du fer et du plutonium.

Selon les recherches, les processus r ou les processus de capture rapide des neutrons – les processus à l’intérieur des étoiles responsables de la formation de ces métaux – se produisent dans les supernovae, mais ils n’auraient pas pu en produire suffisamment pour expliquer la quantité de présence de métaux lourds sur la Terre. L’étude a été publiée dans le La science journal du 14 mai 2021.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici