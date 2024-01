Le plus vieux survivant de la Shoah fête ses 112 ans dans un contexte de montée de l’antisémitisme

À 112 ans, Rose Girone, survivante de l’Holocauste, continue, comme le dit sa fille, à « faire un pied de nez à Hitler ».

Mais la récente montée de l’antisémitisme, alimentée par la guerre en cours à Gaza, est un rappel effrayant que la haine séculaire des Juifs perdure également, a déclaré la fille de Girone, Reha Bennicasa.

« Nous disons : « Plus jamais, plus jamais » », a déclaré Bennicasa, 85 ans. « Mais je ne pense pas que cela finira un jour. Cela dure depuis la nuit des temps. »

Juif polonais vivant aujourd’hui à New York, Girone est considéré comme le plus vieux survivant de l’Holocauste au monde, faisant partie d’un groupe robuste qui, plus de huit décennies après le début de la Seconde Guerre mondiale, compte toujours 245 000 personnes, selon une nouvelle enquête démographique. » publié mardi par la Conférence sur les réclamations matérielles juives contre l’Allemagne, mieux connue sous le nom de Conférence des réclamations. Près de la moitié des survivants restants (49 %) vivent en Israël, avec 18 % de plus en Amérique du Nord et 18 % en Europe occidentale. Au total, les survivants sont répartis dans 90 comtés avec un âge médian de 86 ans. La plupart sont des femmes.

« Ce sont des Juifs nés dans un monde qui voulait les voir assassinés », a déclaré Greg Schneider, vice-président exécutif de la Claims Conference, dans un communiqué. « Ces données nous obligent à accepter la réalité : les survivants de l’Holocauste ne seront pas toujours parmi nous ; en fait, nous avons déjà perdu la plupart des survivants. »

Mais Girone tient toujours le coup, a déclaré sa fille.

“Elle a du mal à parler maintenant”, a déclaré Bennicasa. “Mais c’est une chose assez récente.”

Rose Girone et sa fille, Reha Bennicasa. Avec l’aimable autorisation de Reha Bennicasa

Girone est né le 13 janvier 1912 dans le village polonais de Janów, qui faisait alors partie de l’empire russe.

Puis, en 1938, elle épousa un juif allemand nommé Julius Mannheim et le couple finit par s’installer dans la ville de Breslau, aujourd’hui Wroclaw, en Pologne.

“C’était un mariage arrangé”, a déclaré Bennicasa. “Elle était enceinte de huit mois quand c’est arrivé.”

Par « cela », elle entend la Nuit de Cristal, lorsque les nazis organisèrent des pogroms contre les Juifs et ciblèrent leurs entreprises.

“Mon père et mon grand-père ont été emmenés à Buchenwald”, a déclaré Bennicasa, faisant référence au camp de concentration nazi. « À l’époque, on pouvait encore faire sortir les gens, et c’est ce que ma mère faisait. Mais pour s’en sortir, mon père a dû céder son entreprise et presque tout ce qu’il possédait aux nazis.

La famille a également obtenu un visa pour le seul endroit qui acceptait des réfugiés juifs – Shanghai – a déclaré Bennicasa.

La famille Mannheim y est arrivée au moment de l’invasion japonaise, et bientôt eux et 18 000 autres Juifs évadés d’Allemagne se sont retrouvés confinés dans un ghetto sordide. La maison de la jeune famille était une salle de bain reconvertie sous un escalier fréquemment inondé. Ils dormaient sur un matelas infesté de cafards et de punaises de lit.

“J’étais enfant, donc j’ai des souvenirs heureux de cette époque”, a déclaré Bennicasa. “Je me souviens des attaques aériennes comme étant amusantes, car après nous sortions dehors et jouions avec les éclats d’obus brûlants dans la rue.”

Deux ans après la fin de la guerre, la famille Mannheim a obtenu un visa pour les États-Unis et a trouvé une nouvelle maison dans l’Upper West Side de Manhattan. Mais le mariage qui a tant survécu s’est brisé dans le Nouveau Monde.

« Mon père était juif, mais il était aussi allemand, et il n’a jamais pu comprendre pourquoi il était persécuté », a déclaré Bennicasa. « Il a combattu pendant la Première Guerre mondiale pour l’Allemagne. C’était un homme d’affaires prospère. Mais quand il est arrivé ici, il a dû recommencer. Apprendre une nouvelle langue. Je pense que c’était trop pour lui.

La mère de Bennicasa, cependant, s’est mise au tricot dans le ghetto de Shanghai et a mis à profit ses compétences en Amérique pour créer une entreprise prospère dans le Queens. Puis, en 1968, elle rencontre et épouse Jack Girone. Ensemble, ils ont déménagé dans le quartier Whitestone de l’arrondissement de New York.

“C’était une femme forte”, a déclaré Bennicasa. “J’ai eu la chance d’avoir une maman formidable qui a tout fait pour moi.”

Bennicasa a déclaré qu’il y a plusieurs années, elle et sa mère étaient retournées à Wroclaw, une ville qui a été repeuplée après la guerre par des Polonais expulsés de leurs foyers dans ce qui est aujourd’hui l’Ukraine et la Biélorussie.

Avec l’aide d’un chauffeur de taxi et d’un prêtre local, a expliqué Bennicasa, ils ont trouvé le bâtiment où ils vivaient avant de fuir vers la Chine.

«C’était très excitant», a-t-elle déclaré. «J’ai pu voir ma chambre de bébé. Et la femme qui vit là maintenant était, au début, très cordiale. Mais je pense que plus nous restions là, plus elle commençait à se sentir menacée par le fait que nous allions essayer de la faire sortir de la maison.

Bennicasa, qui a elle-même une fille, a déclaré que même en ces « temps effrayants », elle et sa mère étaient toutes deux très satisfaites d’avoir survécu à leurs persécuteurs nazis. Tous deux collectent depuis des décennies des indemnisations financées par le gouvernement allemand.

“Quand je suis née, Hitler avait publié une liste de prénoms approuvés, et ma mère a choisi Reha dans cette liste”, a-t-elle déclaré. «Je dois nommer ma fille Gina.»