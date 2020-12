Les scientifiques ont découvert un vivaneau de minuit âgé de 81 ans capturé au large des côtes de l’Australie occidentale. Il est considéré comme le plus ancien poisson de récif tropical au monde. Le poisson de récif tropical a été découvert par l’Institut australien des sciences marines dans les Rowley Shoals.

« Jusqu’à présent, le plus vieux poisson que nous ayons trouvé dans les eaux tropicales peu profondes a environ 60 ans », a déclaré le Dr Brett Taylor, biologiste des poissons à l’Institut australien des sciences marines qui a dirigé l’étude. rapports L’indépendant.

On pense qu’il est né des années avant la Seconde Guerre mondiale. CNN rapports que les chercheurs se sont concentrés sur trois espèces à quatre endroits en Australie occidentale et dans l’archipel des Chagos dans le centre de l’océan Indien.

10 autres poissons de plus de 60 ans, dont un bar rouge de 79 ans, ont également été identifiés dans les Rowley Shoals en 1977. Leur âge est déterminé en étudiant les os de leurs oreilles, également appelés otolithes, pour déterminer leur âge. Les poissons sont disséqués, les os des oreilles sont disséqués contenant des bandes de croissance annuelle qui sont comptées de la même manière que les cernes des arbres.

Brett Taylor, un biologiste des poissons qui a dirigé l’étude, a déclaré lors d’une conversation avec CNN que le Midnight Snap avait battu le record précédent de deux décennies, ajoutant que ce dernier avait environ 60 ans.

On pense maintenant que le vivaneau détenteur du record est né en 1935. « Il a survécu à la Grande Dépression et à la Seconde Guerre mondiale », a déclaré le Dr Taylor à The Independent.

L’étude aiderait les scientifiques à comprendre comment le changement climatique affecte la taille et l’âge des poissons, a expliqué Taylor à CNN.