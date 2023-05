«Le plus vieux lion sauvage du monde» Loonkiito est tué par des bergers au Kenya après s’être «égaré trop près du bétail»

Un LION considéré comme l’un des plus anciens vivant à l’état sauvage a été brutalement tué par des villageois alors qu’il s’attaquait au bétail.

Loonkiito avait 19 ans et a étonné les scientifiques après avoir dépassé l’âge prévu pour les lions sauvages, qui n’est que de 13 ans.

Le redoutable Loonkiito a été salué par les scientifiques pour sa vieillesse Crédit : Lion Guardians/Twitter

Il a été transpercé à mort Crédit : Lion Guardians/Facebook

Loonkiito est mort dans le village d’Olkelunyiet au Kenya après avoir erré à la recherche de nourriture, selon le Kenya Wildlife Service.

Le porte-parole Paul Jinaro a déclaré: « C’était un vieux lion qui avait des problèmes … se nourrir tout seul et le bétail est une proie facile.

« Un lion normal irait chercher la faune à l’intérieur du parc. »

Les guerriers des Maasai Morans l’ont transpercé à mort après qu’il ait tenté de manger leur bétail.

Le village où il a été tué se trouve en bordure du parc national d’Amboseli, l’un des parcs animaliers les plus célèbres du Kenya.

Paula Kahumbu est une défenseure de la faune qui a déclaré à la BBC qu’elle était peinée par le meurtre de Loonkiito.

Elle a déclaré: « C’est le point de rupture du conflit entre l’homme et la faune et nous devons faire plus en tant que pays pour préserver les lions, qui sont menacés d’extinction. »

Le Kenya Wildlife Service a qualifié Loonkiito de « guerrier légendaire de grands félins », connu pour défendre son territoire.

Lion Guardians, une organisation à but non lucratif, a publié un hommage émouvant au lion bien-aimé.

Ils ont déclaré : « Il y a dix ans, nous n’avions pas de lions survivant au-delà de 10 ans dans ce paysage.

« Le fait que Loonkiito et d’autres lions plus âgés existent à l’état sauvage aujourd’hui est dû aux efforts de nombreuses personnes, principalement les communautés qui portent le fardeau du partage des terres avec les lions.

« Grâce à eux, nous voyons maintenant des lions vivre dans et au-delà de leurs années » dorées « . »

En 2020, un amoureux de la nature qui a élevé deux lions blancs rares depuis qu’ils étaient petits a été mutilé à mort par eux lors d’une attaque d’horreur.

Aujourd’hui, l’écologiste West Mathewson, 68 ans, luttait de manière ludique avec ses lionnes bien-aimées Demi et Tanner lorsque l’une d’elles s’est retournée contre lui.

Les mêmes bêtes ont griffé à mort un ouvrier agricole en 2017 au Tree Top Lodge de M. Mathewson à Hoedspruit, près du parc national Kruger en Afrique du Sud.

Mais le gentil patron avait continué à se battre et à les exercer tous les jours en croyant qu’ils ne l’attaqueraient jamais.

Des sources ont raconté ce soir comment le tumulte régulier « devenait un peu rude » jusqu’à ce que le vieil amoureux de la nature recule couvert de sang.

Il est décédé des suites de ses blessures en se rendant à l’hôpital.

Malgré la précédente attaque mortelle, les touristes avaient continué d’affluer par milliers pour se promener avec les animaux.