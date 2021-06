Le plus vieux, le plus jeune, le plus plafonné – Tous les chiffres pour l’Euro 2020

La Belgique prend non seulement son premier rang dans le Championnat d’Europe, mais elle sera également la plus expérimentée des militants du tournoi, qui débutera vendredi.

Leur équipe de 26 joueurs compte un total de 1 338 sélections, soit une moyenne de plus de 50 par joueur et souligne l’expérience de l’équipe de Roberto Martinez.

Quatre membres de l’équipe ont déjà accumulé 100 sélections, et l’ailier Dries Mertens remportera sa 99e sélection s’il s’aligne comme prévu contre la Russie à Saint-Pétersbourg samedi, lorsque les deux pays entameront leur campagne dans le groupe B.

19 autres joueurs du tournoi ont franchi le cap des 100 sélections, dirigé par Cristiano Ronaldo, qui a fait sa 175e apparition pour le Portugal mercredi lors de leur dernière victoire à l’échauffement contre Israël.

Il a également augmenté son total de buts à 104, se rapprochant de devenir le meilleur buteur de tous les temps dans le football international masculin.

Ronaldo est déjà le détenteur du record du plus grand nombre de matchs disputés en finale de l’Euro avec 21, et il participera à son cinquième tournoi.

Mais à 36 ans, il n’est pas le plus âgé à l’Euro. Le gardien néerlandais Maarten Stekelenburg a 38 ans et est sorti de la nature internationale pour reconquérir une place dans l’équipe des Pays-Bas en mars. Au début du tournoi, il aura exactement un an et demi de moins que le plus vieux détenteur de l’Euro, Gabor Kiraly, le seul joueur de plus de 40 ans à avoir disputé la finale lorsqu’il a gardé le but pour la Hongrie en 2016.

Le plus jeune de l’Euro 2020 sera le Polonais Kacper Kozłowski – l’un des deux joueurs de 17 ans du tournoi, ce qui n’était jamais arrivé auparavant. Jude Bellingham aura 18 ans le 29 juin et participera peut-être aux huitièmes de finale le jour de son anniversaire si l’Angleterre progresse. Kozłowski n’a eu que 18 ans en octobre.

L’Espagne a l’effectif le plus jeune avec une moyenne d’âge de 24,5 ans, tandis que les Suédois sont les plus âgés avec 29,2 ans en moyenne. Le plus jeune capitaine, l’Écossais Andrew Robertson, a 27 ans.

Ce n’est peut-être pas un hasard si Chelsea et Manchester City, finalistes de la Ligue des champions, fournissent le plus de participants à ce tournoi avec 15 joueurs chacun, suivis du Bayern Munich avec 14.

L’Angleterre a le plus grand nombre de joueurs à domicile dans son équipe avec 23 des 26 en Premier League. L’Italie en a 22 de Serie A et la Russie le même nombre de leur ligue. En revanche, la Finlande et la Slovaquie n’ont choisi qu’un seul joueur à domicile dans leurs équipes respectives.

L’UEFA a sélectionné 19 équipes d’arbitres de 14 pays différents pour officier, dont une équipe invitée d’Argentine. Il y a également 22 arbitres assistants vidéo de huit pays qui seront basés au siège de l’UEFA à Nyon en Suisse.

