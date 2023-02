Le plus vieux chien du monde : Bobi, détenteur du record du monde Guinness

Un chien portugais nommé Bobi a été nommé le plus vieux chien vivant du monde par Guinness World Records, qui affirme que le chien est également le plus vieux chien jamais enregistré.

Le chien gériatrique a 30 ans et 226 jours, au 1er février. Bobi est né le 11 mai 1992, faisant de lui un millénaire.

Selon une brève publiée sur le site Web de Guinness, Bobi a vécu toute sa vie avec la famille Costa dans le village rural de Conqueiros, à Leiria, au Portugal.

Bobi est un Rafeiro do Alentejo de race pure, connu comme chien de garde du bétail. La race vit généralement entre 12 et 14 ans, donc Bobi a depuis longtemps dépassé les attentes en matière de longévité.

Bobi a battu près d’un record centenaire détenu par le précédent chien vivant le plus âgé. Bluey, décédé en 1939, détenait le record après avoir vécu 29 ans et cinq mois.

Le Serviço Medico-Veterinário do Município de Leiria, les services médicaux vétérinaires de Leiria, ont confirmé l’âge de Bobi et il a également été vérifié par la base de données des animaux de compagnie du Portugal.

COMMENT BOBI A TROUVÉ SA FAMILLE

De plus, Guinness décrit la vie de Bobi comme “miraculeuse” car la famille Costa avait initialement décidé qu’il devait être abattu. Il est né comme l’un des quatre chiots mâles dans une dépendance appartenant à la famille Costa.

Le propriétaire de Bobi, Leonel Costa, qui a maintenant 38 ans, a déclaré à Guinness que son père avait décidé que les chiots ne pouvaient pas être gardés car ils possédaient trop d’animaux, ce qui “malheureusement, à l’époque, c’était considéré comme normal par les personnes âgées qui ne pouvaient pas avoir d’animaux”. à la maison », a-t-il déclaré.

Bobi et un de ses compagnons chats, Ceguinho. (Records du monde Guinness)

Cependant, la mère de Bobi, un chien nommé Gira, a continué à retourner dans la dépendance après que les chiots aient été emmenés, et il s’avère qu’un chien a été laissé pour compte – c’était Bobi.

Leonel Costa et ses frères ont décidé de garder Bobi secret.

“Nous savions que lorsque le chien ouvrait les yeux, mes parents ne l’enterraient plus”, a déclaré Leonel à Guinness.

Guinness indique qu’un chiot peut mettre une à deux semaines à ouvrir les yeux, car il ne peut le faire que lorsque son système nerveux central s’est développé.

Lorsque les parents de Leonel ont découvert Bobi, il avait ouvert les yeux et avait officiellement rejoint la famille.

En ce qui concerne le secret de Bobi pour une longue vie, Leonel a déclaré que seul Bobi connaît la réponse.

Mais “l’environnement calme et paisible” en dehors d’une grande ville pourrait être un facteur de longévité de Bobi, a déclaré Leonel. Le toutou n’a jamais été attaché à une laisse et peut se promener librement à sa guise. Bobi a également grandi avec de nombreux autres animaux et est “très sociable” et a toujours mangé de la nourriture humaine, a-t-il déclaré.

Maintenant, Bobi passe ses années crépusculaires avec beaucoup moins d’énergie qu’avant, mais aime traîner dans le jardin du Costa avec les chats de la famille. Sa vue n’est pas excellente et il aime se détendre après les repas, a déclaré Leonel.

Malheureusement, en 2018, Bobi a eu un problème de santé et s’est effondré en raison de problèmes respiratoires. Mais il a récupéré et a maintenant de fréquents rendez-vous chez le vétérinaire. Les examens indiquent qu’il va bien, même avec son âge, a déclaré Leonel.

Bobi est “unique en son genre” et un rappel des proches que la famille a perdus, car ils connaissaient tous le toutou, a-t-il ajouté.

“Bobi est spécial parce que le regarder, c’est comme se souvenir des personnes qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là, comme mon père, mon frère ou mes grands-parents qui ont déjà quitté ce monde. Bobi représente ces générations », a-t-il déclaré.