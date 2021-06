Le plus vieil alligator du monde en captivité ‘Muja’ célèbre son 85e anniversaire

Muja, qui est le plus vieil alligator du monde en captivité, a récemment fêté son 85e anniversaire. Cette créature vétéran a réussi à survivre à plusieurs bombardements en Serbie et est maintenant devenue une star de TikTok. Selon l’agence de presse Reuters, en août 1937, Muja est venu d’Allemagne à Belgrade. Alors que les gardiens de zoo ne sont pas sûrs de la date d’éclosion précise, un fait divers vintage de 1937 indique qu’il avait près de 2 ans à l’époque. Lorsque Saturne, le plus vieil alligator captif du monde, est décédé en mai au zoo de Moscou, Muja est officiellement devenu le plus vieil alligator captif du monde. Un alligator a une espérance de vie de 30 à 50 ans, mais au cours de ses nombreuses années d’existence, Muja n’a pas vu grand-chose au-delà de sa petite piscine basique de 12 x 7 mètres, il a échappé aux bombes de la Seconde Guerre mondiale qui ont tué de nombreux animaux dans le zoo, ainsi que six gardiens de zoo.

L’alligator est venu à Belgrade alors qu’elle était la capitale de l’État de Yougoslavie, a vécu l’ère communiste du pays et a été témoin de la désintégration tragique de la Yougoslavie, qui a entraîné une nouvelle campagne de bombardement de l’OTAN en 1999.

Dans le zoo serbe, l’alligator vient de commémorer son anniversaire. Les vétérinaires ont affirmé que l’animal avait au moins 85 ans et ont indiqué que l’animal pourrait même être plus âgé. Muja est extrêmement agile pour son âge, ce qui indique qu’il est toujours en excellente santé.

La seule fois où les vétérinaires se sont alarmés de sa santé, c’était en 2012, lorsqu’un pied douloureux a été découvert atteint de gangrène, son pied a dû être retiré pour préserver sa survie.

Le régime alimentaire de l’alligator se compose de rongeurs écorchés, de lapins, d’oiseaux, de viande de cheval et de bœuf, et il a également récemment acquis une grande renommée sur TikTok. L’alligator a plusieurs vidéos avec plus d’un million de vues.

Les biologistes ont longtemps supposé que les alligators continuaient à se développer tout au long de leur vie, mais plusieurs enquêtes ont remis cette croyance en question. Certains alligators avaient atteint un stade où ils ne poussaient plus au cours de nombreuses études. Après avoir analysé les données de ces études au fil des ans, les chercheurs ont découvert que de nombreux animaux atteignaient leur taille maximale entre 25 et 35 ans.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici