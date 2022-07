Le plus récent téléphone de Nokia est un retour à l’ère T9 avec des fentes de chargement pour écouteurs sans fil

Plus tôt cette semaine, Nokia a lancé un nouveau téléphone multifonction, avec des boutons numérotés et une nouvelle fonctionnalité : des fentes sur la couverture arrière pour charger une paire de véritables écouteurs sans fil, qui sont fournis avec le combiné. Il ne devrait pas être surprenant que le téléphone se concentre sur l’audio, car il s’agit d’une suite à un téléphone Nokia axé sur la musique sorti il ​​y a 15 ans.

Mis à part les emplacements pour écouteurs sans fil, le nouveau Nokia 5710 XpressAudio ressemble beaucoup au Nokia 5700 XpressMusic, un téléphone qui a été lancé en 2007 et que nous avons trouvé être un “téléphone musical assez décent” qui n’était pas tout à fait à la hauteur des baladeurs Sony Ericsson qui dominaient les combinés centrés sur la musique de la journée. Le Nokia 5700 avait son propre truc : la moitié inférieure tournait à 180 degrés pour permettre aux utilisateurs de basculer entre le clavier T9 et un visage plein de boutons de contrôle audio.

Le nouveau Nokia 5710 ne tourne pas, mais il a des boutons de contrôle multimédia en haut à droite et des boutons de volume surdimensionnés en haut à gauche. Bien que ses spécifications ne correspondent pas aux smartphones modernes – il dispose d’un écran Quad VGA de 2,4 pouces, de 128 Mo de stockage interne extensible à 32 Go via MicroSD et de 48 Mo de RAM – il dispose d’un tuner FM interne et d’un lecteur MP3. Quelqu’un à la recherche de fonctionnalités téléphoniques de base pourrait trouver que le Nokia 5710, orienté musique, est l’appareil parfait qu’il ne s’attendait pas à trouver en 2022.

Nokia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le prix ou la disponibilité.

