Le plus récent squelette géant de Home Depot est un Jack Skellington de 13 pieds

Si vous cherchez à devenir grand cet Halloween, Home Depot améliore son propre squelette infâme de 12 pieds. Cette année, Jack Skellington de Disney’s The Nightmare Before Christmas sera disponible en tant que figurine animatronique de 13 pieds de haut pour votre pelouse.

L’énorme Jack Skellington coûte 399 $, soit 100 $ de plus que le Skelly de 12 pieds.

Il en a également un sur Skelly en ce sens qu’il est animé. La bouche et la mâchoire de Jack Skellington bougent alors qu’il chante et danse sur trois parties différentes de la chanson thème du personnage, Jack’s Lament. Sa tête se détache également, et vous pouvez choisir entre l’afficher avec un visage en colère ou un visage heureux, pour faciliter votre transition de l’utiliser comme décor d’Halloween à une décoration de pelouse pour les vacances.

L’énorme figurine squelette a été conçue par Home Depot en partenariat avec Disney pour célébrer le 30e anniversaire de l’animation classique d’Halloween/Noël.

Compte tenu de la popularité de Skelly au cours des années précédentes, Home Depot vend également un kit d’éclairage à LED afin que vous puissiez donner à sa cage thoracique une lueur effrayante.

Plus tard en août, Home Depot lancera un Yoda animatronique, également en partenariat avec Disney, propriétaire de Star Wars. Le Home Accents Holiday Yoda coûtera 199 $, a une tête mobile et une bouche mobile, mesure 3,5 pieds de haut, a un sabre laser à LED qui bouge et est activé par un capteur afin que quiconque passe devant votre cour soit salué par le maître Jedi syntaxiquement idiosyncratique . Il est livré avec deux tenues différentes : un chapeau de sorcière pour la saison effrayante et un chapeau de Père Noël pour les vacances.

