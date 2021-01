Grandir en Inde et grandir en Amérique a des expériences différentes.

Dans l’un, vous grandissez comme vos pairs américains en faisant partie d’une culture qui joue à des jeux vidéo ou se rend chez les autres, dans un autre, vous grandissez en jouant dans la boue et en jouant à des jeux en plein air.

Mais le changement culturel ne s’arrête pas là – vous agissez et vous vous comportez différemment en grandissant et en restant en Inde, et le dernier mème Twitter le souligne.

Le mème qui vient dans un format texte-tweet est une division par pays, un pays desi vs les États-Unis. Il est représenté par des drapeaux, le drapeau américain indiquant d’abord un scénario normal, puis un drapeau indien ou pakistanais expliquant à quel point le même scénario serait différent dans un pays desi.

Voici quelques-uns des meilleurs que nous ayons trouvés jusqu’à présent.

🇺🇸: Gynaec: Êtes-vous sexuellement actif? 🇮🇳: Gynaec: Êtes-vous marié? – 🍿 (@aworldinpages) 2 janvier 2021

🇺🇲: J’espère que vous vous rétablissez bientôt.: Mere tauji bhi isi bimari se marey the. – L (@larissafernand) 2 janvier 2021

🇺🇸: Donnez-moi une autre chance? 🇵🇰: mai uska dost bolraha hoon us ne surf kha liya hai – Teeli (@teelipk) 1 janvier 2021

🇺🇲: * APPEL * TRING-TRING🇮🇳: * APPEL * namaskar, hamara desh aur poora vishv aaj covid-19 ki chunauti ka samna kar raha hai … * appuie sur # 1 * TRING-TRING – Pranav Sapra (@pranavsapra) 2 janvier 2021

🇺🇲: J’y serai dans une heure.: Bas bhai 5 min. moi pohonch jaunga – vedant khare (@ vedantkhare2) 2 janvier 2021

🇺🇸: Hé mec, tu as laissé tomber ton portefeuille🇮🇳: – Shaan Nagar (@Falana_Dikana) 1 janvier 2021

Les gars aux filles qui regardent le football: 🇺🇸: Oh, tu regardes le football, c’est génial! 🇮🇳: règle du hors-jeu Chal bata kya hota hai – notsovirall (@notsovirall) 1 janvier 2021

🇺🇸: ils sortent ensemble 🇮🇳: amitié inki achhi hai – Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 2 janvier 2021

🇺🇸: Shaun / Shawn / Seán🇮🇳: Agarwal / Agrawal / Aggarwal – Sagar (@sagarcasm) 2 janvier 2021

🇺🇸: je pense que tu devrais voir un thérapeute 🇮🇳: shaadi karlo sab theek ho jayega – Avinash Iyer (@IyerAvin) 1 janvier 2021

🇺🇲: Quel bel endroit🇮🇳: Lag hee nahi raha India mei hain – Soumya A (@soumyaagarwaal) 1 janvier 2021

L’ironie du mème réside dans le fait que la plupart de ces scénarios sont parfaitement acceptables en Inde, et nous pensons seulement « Ils le font différemment en Occident » en les comparant à ce qui est la norme sociale en Inde. Ce mème souligne non seulement la grande différence, mais aussi à quel point nous sommes habitués socialement à n’accepter qu’un seul d’entre eux comme normal.