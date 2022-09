Le plus récent routeur maillé d’Eero tire son alimentation sur Ethernet, aucune prise de courant n’est nécessaire

La marque de réseau domestique d’Amazon, Eero, a déjà présenté deux nouveaux routeurs maillés cette année, l’Eero 6 Plus et l’Eero Pro 6E. Mercredi, lors de l’événement d’automne sur le matériel et les services d’Amazon, la marque annonce encore une fois un nouveau matériel sous la forme d’un nouveau système Eero PoE qui tire son énergie d’une connexion Ethernet.

Appelé Eero PoE 6, le système d’alimentation par Ethernet devrait être lancé aux États-Unis et au Canada par l’intermédiaire d’installateurs professionnels agréés en octobre. Il sera ouvert à tout le monde au début de l’année prochaine, avec un prix demandé de 300 $ pour une configuration en trois pièces.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Regardez tous les produits annoncés lors de l’événement Devices d’Amazon

9:35



Un appareil Wi-Fi 6 bi-bande offrant des vitesses sans fil maximales allant jusqu’à 1,5 Gbps et prenant en charge une largeur de canal de 160 MHz, l’Eero PoE 6 ressemble à appareils Eero existants sauf pour le fait qu’il abandonne le cordon d’alimentation traditionnel. Cela élimine le besoin de le placer près d’une prise câblée et facilite grandement le placement de chaque appareil où vous le souhaitez, à condition que vous ayez un câble Ethernet à portée de main pour l’alimenter.

Eero



C’est un argument particulièrement attrayant pour tous ceux qui gardent déjà leurs appareils Eero connectés via Ethernet pour une liaison filaire plus rapide, et cela pourrait également ouvrir la porte au montage de vos appareils Eero dans de nouveaux endroits où ils seront plus performants, comme au plafond ou au mur. À cette fin, Eero prévoit également de publier un support personnalisé pour les appareils qui contribuera à rendre cela un peu plus facile, similaire à autres supports tiers qui sont déjà disponibles pour les appareils Eero en ce moment.

Eero



En plus du nouveau routeur maillé, Eero prépare également la sortie de la passerelle Eero PoE, un concentrateur haute puissance pour les appareils alimentés par Ethernet. Avec deux prises Ethernet 10 Gbit/s et huit prises Ethernet 2,5 Gbit/s compatibles PoE, l’appareil prend en charge des vitesses Internet entrantes allant jusqu’à 10 Gbit/s et prend en charge une sortie d’énergie PoE jusqu’à 100 watts. Il devrait arriver au début de 2023 au prix demandé de 650 $.