Le plus récent radar météorologique du Canada en Alberta entre en service. Voici pourquoi c’est important

Alors que notre climat continue de changer, il est essentiel de suivre avec précision les phénomènes météorologiques violents.

C’est pourquoi le plus récent site radar d’Environnement et Changement climatique Canada près de Fort McMurray, en Alberta, qui a officiellement été mis en ligne à la fin septembre, est considéré comme une pièce si importante du puzzle météorologique et climatique.

« Il n’y avait pas de radar préexistant ici », explique Sara Hoffman, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

“Nous étendons donc totalement et complètement la couverture radar au nord-est de l’Alberta et au nord-ouest de la Saskatchewan.”

Selon Hoffman, l’installation fait partie d’un projet national de 140 millions de dollars visant à mettre à niveau et à remplacer le réseau radar vieillissant par un radar à double polarisation – souvent appelé “double pol”. La série d’améliorations la plus récente doublera efficacement la portée de détection par temps violent.

Le projet a débuté en 2017, avec la mise à niveau du site de Radisson, en Saskatchewan, à 65 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Le nouveau site près de Fort McMurray signifie maintenant que les informations radar s’étendent à Fort Chipewyan, en Alberta, à 300 kilomètres au nord, et jusqu’à Buffalo Narrows, en Saskatchewan, à environ 275 kilomètres au sud-est.

Le site de Fort McMurray est la seule nouvelle installation radar. Le réseau radar du Canada comprendra désormais 33 sites à travers le pays, et la mise à niveau complète du réseau devrait être terminée d’ici mars 2023.

Météo active et changement climatique

Selon un rapport d’Environnement et Changement climatique Canada, « les conditions météorologiques extrêmes présentent le risque climatique le plus immédiat pour les provinces des Prairies, comme en témoignent les événements catastrophiques qui se sont produits au cours de la dernière décennie ».

Une augmentation globale des températures permet aux tempêtes estivales de retenir plus d’eau, ce qui signifie qu’à l’avenir, de fortes précipitations sont plus probables. Des études montrent également que les gros épisodes de grêle pourraient également devenir plus fréquents.

Cette augmentation a été ressentie par de nombreuses personnes dans l’ouest du Canada, les inondations qui ont dévasté la Colombie-Britannique en novembre 2021 de violentes tempêtes causant des inondations dans Calgary et Saskatoon l’été dernier, et le Record de grêle dans le sud de l’Alberta en août.

Le radar est l’un des principaux outils utilisés par les météorologues pour prévoir les tempêtes violentes.

Doppler et dual-pol : Quelle est la différence ?

Le radar météo montre les précipitations en temps réel, permettant aux météorologues de mieux prévenir les inondations, la grêle et d’autres événements graves. Il fonctionne en envoyant des impulsions électromagnétiques qui frapperont et se refléteront sur les précipitations, montrant efficacement où il pleut ou neige actuellement.

Le radar fait partie intégrante de la prévision des orages, comme celui-ci dans le centre de l’Alberta en 2018. (Matt Melnyk)

Le réseau de radars météorologiques du Canada a reçu pour la dernière fois des mises à niveau majeures à la fin des années 90, lorsque le système a été mis à jour pour le radar Doppler. Le radar Doppler mesure également les mouvements dans les tempêtes, ce qui aide à voir la rotation qui peut indiquer des conditions météorologiques extrêmes comme des tornades.

La série d’améliorations la plus récente doublera efficacement la plage Doppler.

Le radar bipolaire va encore plus loin en mesurant les tempêtes plus précisément et plus fréquemment, avec des balayages toutes les six minutes au lieu de 10.

Selon Hoffman, le dual-pol fournit plus d’informations sur la taille, la forme et la distribution des tempêtes. Cela donne aux prévisionnistes la possibilité de voir si les précipitations sont de la neige ou de la pluie et s’il y a de la grêle. Il permet de mieux prévoir les quantités de précipitations.

Et lorsque de gros orages sont directement au-dessus de nos têtes, le double pôle est moins susceptible que le Doppler d’être étouffé par de fortes précipitations. Selon Hoffman, cela signifie que les météorologues peuvent voir plus clairement dans et autour de ces tempêtes.

“C’est comme passer de la télévision en noir et blanc à la couleur”, déclare Hoffman. “Cela peut nous aider d’autant plus à prendre ces décisions et à faire des prévisions ou des avertissements en temps opportun.”

Couverture étendue

Avec ce projet de mise à niveau, la majeure partie du pays bénéficie d’une couverture étendue, les nouveaux sites radar voyant approcher les phénomènes météorologiques violents de plus loin qu’auparavant.

“On passe de 120 kilomètres avec notre Doppler [radar] à 240 kilomètres », explique Hoffman.

Cette distance laisse plus de temps pour émettre des avertissements à mesure que les conditions météorologiques extrêmes se développent.

“En tant que météorologue, c’est une période vraiment excitante et nous sommes ravis d’avoir cette couverture élargie”, dit-elle.

Notre planète change. Notre journalisme aussi. Cette histoire fait partie d’une initiative de CBC News intitulée “Our Changing Planet” pour montrer et expliquer les effets du changement climatique. Tenez-vous au courant des dernières nouvelles sur notre Page climat et environnement.