Le plus récent hotspot COVID du Missouri en raison d’une variante et d’une hésitation au vaccin

Le Missouri a désormais le taux le plus élevé du pays de nouvelles infections au COVID-19 en raison d’une augmentation en grande partie dans une région agricole politiquement conservatrice du nord de l’État.

Un autre point chaud est le coin sud-ouest, qui comprend Springfield et Branson, la Mecque de la musique country dans les monts Ozark où de grandes foules se rassemblent à nouveau dans les théâtres et autres attractions de la ville. Alors que plus de 53% de tous les Américains ont reçu au moins une injection, selon les Centers for Disease Control and Prevention, la plupart des comtés du sud et du nord du Missouri sont bien en deçà de 40%. Un comté est à seulement 13%.

« L’année dernière à cette époque, c’était des » héros de la santé « et tout le monde faisait la fête et apportait de la nourriture à l’hôpital », a déclaré Erik Frederick, directeur administratif du Mercy Hospital Springfield. « Et maintenant, tout le monde se dit: » Le lac est ouvert. Allons-y.’ Nous sommes toujours là pour faire ça. »

L’État est le dernier point chaud du pays en raison d’une combinaison de la variante delta à propagation rapide et de la résistance obstinée de nombreuses personnes à se faire vacciner.

La variante delta « a littéralement pris trois semaines pour balayer l’État », a déclaré Marc Johnson, professeur de biologie moléculaire et d’immunologie à la faculté de médecine de l’Université du Missouri, au Columbia Daily Tribune, qui fait partie du réseau USA TODAY. La variante représente désormais 20 % des cas actifs aux États-Unis, a déclaré le CDC.

À travers les frontières de l’État, l’Arkansas a signalé mardi sa plus forte augmentation d’une journée des infections en trois mois. L’État a également de faibles taux de vaccination.

Aussi dans l’actualité :

►San Francisco exige que tous les employés de la ville reçoivent le vaccin COVID-19 une fois que la FDA l’aura pleinement approuvé. C’est la première ville et le premier comté de Californie, et peut-être des États-Unis, à imposer la vaccination aux travailleurs de la ville.

►Les États-Unis enverront jeudi trois millions de doses du vaccin Johnson & Johnson au Brésil, qui vient de franchir 500 000 morts cette semaine, selon la Maison Blanche.

►Le gouvernement israélien a reporté la réouverture prévue du pays aux touristes vaccinés en raison des inquiétudes concernant la propagation de la variante infectieuse delta du coronavirus. Israël devait rouvrir ses frontières aux visiteurs vaccinés le 1er juillet.

►Un cluster COVID-19, considéré comme la variante delta, a été identifié dans un district scolaire de Reno, Nevada, y compris un jardin d’enfants.

►Un peu plus de la moitié des adultes de l’Idaho ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus – environ deux mois après que la barre des 50 % a été atteinte à l’échelle nationale.

►La première dame Jill Biden est arrivée à Nashville, Tennessee, mardi lors de sa dernière étape d’une tournée de promotion des vaccins, mais seules quelques dizaines de vaccinés ont reçu le vaccin à la clinique pop-up à laquelle elle a assisté. Lire la suite ici.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,57 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 602 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 179,53 millions de cas et plus de 3,89 millions de décès. Plus de 150,79 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 45,5% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : La pandémie de coronavirus a creusé l’écart d’espérance de vie entre les États-Unis et d’autres pays à revenu élevé, selon une nouvelle étude, et les experts disent qu’il pourrait prendre des décennies à surmonter. Lire la suite ici.

Les taux de vaccination en Californie augmentent et la loterie d’État pourrait en être la cause

Le taux de vaccination en Californie a augmenté début juin après une longue période de baisse depuis le début de l’année, selon une analyse de données du Los Angeles Times. La hausse intervient juste après que le gouverneur Gavin Newsom a annoncé un programme d’incitation de 116,5 millions de dollars le 27 mai, offrant aux résidents californiens avec au moins une injection du vaccin COVID-19 la possibilité de gagner n’importe quoi, d’une carte-cadeau de 50 $ à 1,5 million de dollars.

Le Times a pris les données vaccinales du CDC pour trouver le pourcentage de doses quotidiennes administrées pendant les semaines du 27 mai au 2 juin et du 3 juin au 9 juin.

Le journal a découvert que la Californie administrait environ 121 000 doses par jour la première semaine et environ 161 000 doses la deuxième semaine. L’augmentation de 33 % des doses suggère que la loterie peut avoir influencé le moment de l’augmentation.

La Californie a l’un des taux de vaccination les plus élevés du pays avec 73% des adultes vaccinés avec au moins une dose. L’État est l’un des 16 États à atteindre l’objectif du président Joe Biden d’atteindre un taux de vaccination de 70% à l’échelle nationale.

Bien que l’État semble être à la pointe des efforts de vaccination, de faibles taux de vaccination persistent à travers les lignes raciales, car 41% des résidents latinos et noirs ont au moins une vaccination. Ce taux est inférieur à celui des autres groupes raciaux.

-Steven Vargas

Myocardite plus élevée chez les jeunes après le vaccin, selon le CDC

Les autorités fédérales ont confirmé 323 cas d’inflammation cardiaque chez les personnes âgées de 12 à 29 ans qui ont reçu le vaccin Pfizer ou Moderna COVID-19, à des taux légèrement supérieurs à ceux qui n’ont pas reçu le vaccin.

Il n’y a eu aucun décès parmi les 323, et avoir COVID-19 reste beaucoup plus dangereux que l’effet secondaire rare, selon les données du CDC présentées mercredi à son comité consultatif sur les pratiques de vaccination.

« Les faits sont clairs : il s’agit d’un effet secondaire extrêmement rare, et seul un nombre extrêmement restreint de personnes en souffrira après la vaccination », indique un communiqué co-signé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CDC et 15 médecins, les organisations de santé publique et les prestataires.

La maladie, appelée myocardite, est un gonflement du muscle cardiaque et peut inclure une péricardite, une inflammation de la paroi externe du cœur. Les deux peuvent provoquer des douleurs thoraciques, un essoufflement et des palpitations cardiaques.

Sur les 323 cas confirmés de myocardite au 11 juin, 309 ont été hospitalisés et 295 ont obtenu leur congé. Le temps médian d’hospitalisation était d’un jour, a déclaré au panel le Dr Tom Shimabukuro, membre de l’équipe de sécurité des vaccins COVID-19 du CDC.

Il n’y a eu aucun décès. Neuf personnes étaient toujours hospitalisées et il n’y avait aucune donnée sur l’issue de cinq patients. Lire la suite ici.

– Élisabeth Weise

Malgré la diminution de l’anxiété liée au COVID-19, près de la moitié des Américains prennent toujours des précautions contre les virus

Seuls 23 % des Américains se sont dits « très préoccupés » par un membre de la famille souffrant d’une maladie grave due au COVID-19, contre 60 % en janvier, selon un sondage de l’Université de Monmouth publié lundi.

Mais plus que cela – près de quatre Américains sur 10 – n’ont pas changé leurs habitudes de port de masque depuis que le CDC a abandonné les exigences de masque pour les personnes vaccinées à la mi-mai.

« Alors que le CDC a assoupli ses restrictions sur les masques pour les personnes qui ont été vaccinées, nous constatons que de plus en plus de personnes non vaccinées en profitent également pour retirer leurs masques, car vous pouvez essentiellement vous fondre dans la foule. » Patrick Murray, directeur du Monmouth University Polling Institute, a déclaré à USA TODAY.

Parmi ceux qui ont été vaccinés, 41% portent des masques aussi souvent qu’avant les nouvelles directives, selon le sondage.

Parmi les 1 Américain sur 5 qui ont déclaré ne pas se faire vacciner, seulement un quart a déclaré porter son masque aussi souvent que par le passé, et près de la moitié ont déclaré ne porter un masque que rarement pendant la pandémie. Lire l’histoire complète.

-Taylor Avery

Contribuer : The Associated Press.